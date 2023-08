Mari Ángeles, presidenta de un club de fans de Isabel Pantoja, su fiel apoyo en Canarias

En los últimos años hemos oído una frase con bastante frecuencia en los medios de comunicación: "Isabel Pantoja está más sola que nunca", ya que solo contaría con el apoyo fundamental de su hermano Agustín... pero lo cierto es que la tonadillera nunca ha estado sola. De hecho, aunque se mantenga distanciada de sus hijos y algunos familiares, tiene a personas incondicionales que no le fallan. Sus clubs de fans y las presidentas de estos son un ejemplo. Este fin de semana, Isabel se prepara para dar un concierto en Las Palmas de Gran Canaria y como no podía ser de otra manera ha viajado con sus personas de confianza. Allí le esperaba su sobrina Anabel, que tampoco le deja sola ni un solo momento... pero, ¿con quién más se encuentra? Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Mari Ángeles Moreno, presidenta del club de fans pantojista 'Así fue Valencia', y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención el fuerte hermetismo que refleja ante las cámaras. Mari Ángeles evitaba a toda costa hacer declaraciones a la prensa, sin querer desvelar si están felices de la vuelta de su amiga a los escenarios en Gran Canaria... pero sin embargo si abría su boca para agradecer las preguntas a la prensa, pidiendo que la dejen tranquila: "Venga, que tengáis feliz día y ya por favor. Gracias". Ante la inmensa felicidad que Pantoja siente por volver a los escenarios en España parece que ha dado la orden a su entorno para que no se diga ni una sola palabra sobre ella... Al fin y al cabo, todo aquel que se ha mantenido al lado de la artista lo ha conseguido gracias a guardar silencio y no acudir a los medios de comunicación a vender su historia como otros muchos han hecho.