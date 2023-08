Macron convoca a los líderes de todos los partidos en aras del "interés superior" de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha invitado a los líderes de los partidos con representación parlamentaria a una reunión inédita el próximo miércoles, alegando que, "cuando el interés superior del país está en juego", es momento de "converger" sin "renuncias". Será un encuentro a puerta cerrada al que Macron acude con "una mano leal tendida", según refleja la carta remitida a las distintas formaciones el viernes por la noche y recogida este sábado por la cadena BFM TV. Confía en acercar posturas sobre temas nacionales e internacionales. "El objetivo sera concretar vías de acción que puedan traducirse de manera concreta y rápida en iniciativas del Gobierno y textos legislativos promovidos en conjunto", ha dicho Macron. "El pueblo, a través de sus representantes (políticos) y llegado el caso en un referéndum, tendrá la última palabra", ha prometido. La carta no especifica el lugar de la posible reunión, que no tiene precedentes en la historia reciente de Francia. Según Macron, cada uno de los asistentes podrá acudir con sus propios temas, en un aparente intento por atraer a los diferentes partidos. El presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ya había respondido "favorablemente" a la invitación antes de que esta se concretase, aunque en declaraciones a 'Le Point' avisó de que iría a la cita "sin hacerse ilusiones". "No seremos la muleta de un presidente que busca un segundo impulso", señaló. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, ha confirmado en 'Liberation' que acudirá al encuentro y lo hará con sus propias propuestas bajo el brazo. Faure ha tomado nota de la alusión a posibles referéndums y ya ha retado a Macron a proponer una consulta sobre la reforma de las pensiones.