Luis de la Fuente censura "sin paliativos el comportamiento equivocado" de Rubiales en la final del Mundial

El seleccionador nacional Luis de la Fuente subrayó este sábado que censura "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras la victoria de España en la final del Mundial Femenino, y que espera "que los organismos competentes, resuelvan y tomen las decisiones pertinentes a la mayor celeridad posible". De la Fuente ha sido objeto de críticas por sus aplausos este viernes durante el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, en el que el dirigente dejó claro que no iba a dimitir tras todo lo sucedido con su beso a la delantera Jenni Hermoso y que este había sido "consentido". Por ello, "ante las informaciones y comentarios que se suceden en medios de comunicación, en relación con los hechos ocurridos durante los actos protocolarios de la final del Mundial de fútbol femenino, así como las declaraciones realizadas posteriormente por las personas implicadas", el preparador del combinado nacional emitió un comunicado para dejar "clara" su postura "sobre los hechos que están sucediendo". Así, el de Haro manifiesta su "repulsa absoluta ante cualquier acto de violencia machista". "No caben posturas tibias a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Censuro sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar del Presidente de la RFEF durante los actos anteriormente mencionados", remarca en un escrito remitido a Europa Press. "Los hechos protagonizados por Luis Rubiales no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en estos actos de celebración, y no son edificantes ni apropiados para una persona que estaba representando a todo el fútbol español. Él mismo ha reconocido públicamente lo impropio de su comportamiento", añade el riojano. El seleccionador nacional desea que "este desagradable episodio se cierre cuanto antes por el bien del fútbol español y que los organismos competentes, resuelvan y tomen las decisiones pertinentes a la mayor celeridad posible". "Lamento profundamente los hechos sucedidos y, muy especialmente, que los mismos hayan quitado protagonismo a lo realmente importante: la gesta sin precedentes conseguida por el fútbol femenino español, del que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Como reflexión invitarnos a continuar avanzando en nuestra formación en materia de igualdad", sentencia De la Fuente, decepcionado porque estos hechos de esta semana "enturbien la imagen del fútbol español a nivel doméstico y a nivel internacional".