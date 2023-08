La RFEF defiende a Luis Rubiales y anuncia tomar acciones legales tras el comunicado de Jenni Hermoso y sus compañeras

En la mañana del viernes 25 de agosto tenía lugar la esperadísima intervención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol para dar su versión de los hechos entorno a lo ocurrido con Jennifer Hermoso tras la victoria de la final de la Copa del Mundo. Lo que nadie esperaba es que, tras sus polémicas declaraciones, se sucedieran varios comunicados oficiales a lo largo del día. El primero en llegar era el de las jugadoras de la Selección Española por medio del sindicato Futpro en el que dejaban claro que apoyan a su compañera y que permanecerán a su lado y defendiendo su versión de los hechos en todo momento. También anunciaban que ninguna participará de nuevo en la selección hasta que haya cambios en la junta directiva. Tan solo unas horas después, la protagonista de la historia, Jennifer Hermoso, publicaba en sus redes sociales cómo había sido presionada para defender a Luis Rubiales por parte de diferentes personas e, incluso, por parte de la RFEF. También dejaba claras sus intenciones de no volver a jugar con la Selección, al igual que sus compañeras, mientras continúen los actuales dirigentes. Pues bien, a final del día, llegaba el comunicado oficial de la Real Federación Española de fútbol, quien pretendía responder a estos dos comunicados previos por parte de las jugadoras. Recalcando el "afán de transparencia absoluta" que ha manifestado Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de esta mañana, aseguran que la institución ha pretendido hablar con Jennifer Hermoso en varias ocasiones pero no han podido contactar con ella. Con varias imágenes del momento previo al beso, en el que la jugadora y el presidente se abrazan, detallan cómo habría sido ella quien le levanta del suelo, desmintiendo las palabras de la jugadora de su comunicado con las palabras: "en ningún caso busqué alzar al presidente". Declarándose a favor de Luis Rubiales, anuncian la presentación de "cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF que ha expuesto de una forma clara y sencilla como se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente". Antes de terminar el comunicado, dejan claro que respetan las decisiones de las jugadoras de participar o no en los siguientes partidos aunque recuerda que la participación en la selección es "una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".