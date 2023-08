La milicia libia Tarek Ben Ziyad libera a 80 de los 110 migrantes secuestrados a mediados de mes

La milicia libia Brigada Tarek Ben Ziyad (TBZ), una de las más destacadas de la coalición armada que conforman las fuerzas del este del país, ha puesto en libertad a 80 de los 110 migrantes que secuestró el pasado 18 de agosto. Los migrantes -- 37 niños, 14 mujeres y 59 hombres libaneses, palestinos y sirios -- se habían hecho a la mar desde el puerto libanés de Abde, en la provincia de Akkar, y fueron interceptados en plenas aguas territoriales de Malta, un fenómeno muy habitual en esa zona. Las milicias, a continuación, trasladaron a los 110 migrantes a la ciudad de Misrata, en el noroeste de libia para, desde ahí, desplazar a los secuestrados a un centro de detención en la ciudad de Bengazi, en el este del país, según ha confirmado la portavoz de la ONG Alarm Phone, Corinna Zeitz, al diario libanés 'L'Orient Today'. Las TBZ, afiliada a las fuerzas del hombre fuerte del este de libia, Jalifa Haftar, exigieron inicialmente un rescate de 2.000 a 3.000 dólares por persona. Se desconoce si se ha pagado el rescate o el montante del mismo. La liberación ha sido finalmente confirmada por el abogado Mohamed Sablú, aunque no ha podido confirmar cuántos niños han sido liberados. Zeitz denuncia al periódico libanés que lo ocurrido "no es un incidente aleatorio ni un secuestro arbitrario" y que no es la primera vez que las TBZ secuestran migrantes, porque "la milicia libia navega regularmente por la zona maltesa de Búsqueda y Rescate" con total impunidad con la expectativa de recibir de forma indirecta fondos europeos como premio por sus tareas para impedir la migración por el Mediterráneo.