La exprimera ministra de Perú negó que se haya querido fugar tras el fallido autogolpe

Lima, 26 ago (EFE).- La exprimera ministra de Perú Bettsy Chávez negó que se haya querido fugar del país, tras el intento de autogolpe en diciembre pasado del entonces presidente, Pedro Castillo, al solicitar su excarcelación y seguir en libertad el proceso por su presunta participación en ese fallida acción.

"Le pido que su despacho pueda valorar el derecho a la libertad (...) En todo momento de la investigación he dado muestras concretas de querer apoyar a la investigación y en ningún momento he salido o he intentado darme a la fuga como indica el Ministerio Público", dijo Chávez desde el penal al juzgado que evaluó la petición de su defensa.

Agregó que es "indignante" que le sigan privando de su libertad y acusó al Ministerio Público de "tergiversar" la información.

Desde junio pasado, Chávez cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Chorrillos, en Lima, mientras es investigada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo (2021-2022).

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, defendió en una audiencia virtual la solicitud de sustituir la prisión preventiva por la comparecencia con restricciones ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y presentó nuevos elementos, que según sus palabras, desvirtúan los motivos que justificaron la imposición de la medida vigente.

"No existen elementos que desvirtúan totalmente esa persecución, que para la defensa es inquisitorial, por parte del Ministerio Público, así no se persigue la Justicia. Hemos presentado aquellos elementos. Le pido que si tiene una duda prefiera la libertad antes que la cárcel", dijo Noblecilla.

Algunos de los elementos presentados fueron la entrega de un teléfono celular que el Ministerio Público argumentó que no había dado en el momento del allanamiento y que, según la investigada, no estaba usando en ese momento.

También explicó que, ante el argumento de que Chávez, pretendió fugarse a la Embajada de México tras el autogolpe de Estado, tanto un nuevo testigo recogido, como la geolocalización del vehículo, muestran que esto no es cierto.

Mencionó el vídeo retransmitido en directo, que Chávez hizo minutos antes de su detención, en el que dio la dirección de su domicilio y que estaba esperando a la Policía, lo que según la defensa, desacredita la obstaculización a la justicia y el peligro de fuga.

Por su parte, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza indicó que la Corte Suprema ya estableció "los graves y fundados" elementos de convicción sobre el papel de Chávez en el golpe de Estado.

Dijo que los elementos presentados por la defensa "no se pueden admitir como nuevos hechos" porque ya fueron analizados anteriormente para su reevaluación y que, por tanto, no argumentan que Chávez pueda salir de prisión.

Chávez fue detenida el pasado 20 de junio en su domicilio en la ciudad sureña de Tacna después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la petición de la Fiscalía, que la investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración, en agravio del Estado. EFE

