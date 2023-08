Juez bloquea temporalmente la prohibición de Texas sobre cuidados de afirmación de género para menores

Una jueza del estado de Texas, Estados Unidos, ha bloqueado temporalmente este viernes una nueva ley que prohíbe la atención de afirmación de género para la mayoría de los menores en el estado. La jueza de distrito María Cantú Hexsel ha escrito en la orden judicial temporal que la ley resultaría en "la pérdida de acceso a un tratamiento seguro, eficaz y médicamente necesario para los adolescentes transgénero que experimentan disforia de género", según ha informado CNN. La legislación, ha explicado la jueza, "probablemente viola" tres secciones diferentes de la Constitución de Texas, incluido "el derecho fundamental de los padres a tomar decisiones relativas al cuidado, la custodia y el control de sus hijos". Sin embargo, la oficina del fiscal general de Texas ha relatado en un comunicado de prensa que había presentado una apelación ante la Corte Suprema del estado que suspendería el fallo en espera de su decisión. Si la ley se llevara a cabo el 1 de septiembre, Texas sería el estado más grande del país en hacer cumplir tales restricciones. La decisión de Cantu Hexsel se produjo el mismo día que un juez en Missouri se negó a bloquear una ley similar, permitiendo la prohibición estatal de afirmaciones de género a menores, que entrará en vigor el lunes. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, había promulgado el proyecto de ley 14 del Senado en junio y la medida prohíbe a los proveedores de atención médica realizar cirugías de transición de género, medicamentos que bloquean la pubertad o terapias hormonales a menores de 18 años en Texas, y los infractores corren el riesgo de perder sus licencias. La ley hace excepciones para los niños que comenzaron a recibir atención de afirmación de género no quirúrgica antes del 1 de junio y se sometieron a 12 o más sesiones de asesoramiento o psicoterapia de salud mental seis meses antes de comenzar la atención de medicamentos recetados. Los jóvenes transgénero a quienes se aplican esas excepciones pueden continuar con su atención, pero deben "descontinuar" el tratamiento con la ayuda de su médico. El director ejecutivo de GLMA, un grupo de defensa de la salud LGBTQ+ y una de las partes que presentaron la demanda, Alex Sheldon, ha celebrado esta decisión: "Nos sentimos fortalecidos por la decisión del tribunal de proteger y defender los derechos de los jóvenes trans, sus familias, y proveedores de atención médica en Texas". Entre el resto de demandantes se encuentran cinco familias con niños transgénero y tres médicos que brindan servicios a pacientes transgénero. La atención de afirmación de género abarca una variedad de tratamientos y enfoques basados en evidencia que benefician a las personas transgénero y no binarias. Los tipos de atención varían según la edad y los objetivos del destinatario, y muchas asociaciones médicas tradicionales los consideran el estándar de atención. Aunque la atención es muy individualizada, algunos niños y padres pueden decidir utilizar una terapia de supresión reversible de la pubertad, parte del proceso que también puede incluir terapia hormonal que puede conducir a un cambio físico que afirme el género, pero los procedimientos quirúrgicos prohibidos por la ley no suelen realizarse en niños y muchos proveedores de atención médica no los ofrecen a menores. Algunos republicanos han expresado preocupación por los resultados a largo plazo de los tratamientos, pero las principales asociaciones médicas dicen que la atención de afirmación de género es clínicamente apropiada para niños y adultos con disforia de género, una angustia psicológica que puede resultar cuando la identidad de género de una persona y el sexo asignado al nacer no coinciden, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.