Japón descarta contaminación en los primeros peces analizados tras el vertido de aguas de Fukushima

El Gobierno de Japón ha afirmado que los primeros análisis realizados a los animales marinos en la zona de Fukushima tras el vertido de aguas de la central nuclear no han detectado presencia alguna de isótopos, en un intento por aplacar los recelos de otros países. El vertido comenzó el jueves y las autoridades niponas ya habían aclarado que los niveles de tritio --el único isótopo que no ha desaparecido tras el tratamiento del agua contaminada-- son mínimos en toda la zona marina aledaña. La Agencia de Pesca ha afirmado este sábado que los análisis realizados a varios peces en un radio de cinco kilómetros junto a la central no han detectado tritio, después de que países como China hayan limitado la importación de pescados y mariscos por el temor a la contaminación, informa la agencia Kiodo. El Ministerio de Medio Ambiente nipón tiene previsto divulgar el domingo los resultados de muestras de aguas recogidas en una zona más amplia, en un radio de 50 kilómetros. El proceso cuenta además con supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que ha prometido realizar sus propias pruebas.