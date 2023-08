Isabel Gemio reflexiona sobre la polémica de Rubiales

Llevábamos varios meses sin ver a Isabel Gemio y hace unos días la periodista acudía al cumpleaños de Álex Álvarez en el Bingo de las Vegas y atendía a la prensa para hablar de toda la actualidad. Muy sincera y sin pelos en la lengua, la presentadora de televisión se dejó nada en el tintero. En cuanto a la polémica con Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso, Isabel nos comentaba que "eso le ha pasado muchas veces a las mujeres, quizás ese hombre ha hecho otras cosas que no se han conocido" y reflexionaba: "Si delante de todo el mundo ha hecho algo así es porque él consideraba que eso era normal y no es normal, tiene que saber que no es normal". Sobre la brillante labor que han hecho las jugadoras en el Mundial, la periodista nos confesaba que está muy "feliz por ellas" y nos recordaba que "entrevisté en la radio hace años a algunas jugadoras de fútbol y me contaban lo difícil que era para ellas, lo mal que lo pasaban. Me acuerdo de un padre que llevaba al entrenamiento todos los días a su hija, cómo veía el sufrimiento de esa hija". Después de lo que ha sucedido y con el ejemplo de las jugadoras de La Roja, Isabel tiene claro que "ahora muchas niñas que quieran ser futbolistas van a tener un impulso importante y que va a haber un antes y un después, como comprenderás, como mujer y como persona de una sociedad, me encanta que hayan tenido ese éxito". De la faceta más desenfadada de la Reina Letizia durante el mundial, Gemio nos explicaba que es "normal, hay que ser natural, ella es una mujer, es periodista, es normal, ha hecho de Letizia y está muy bien que lo haga y no tanto de reina. De reina tiene que estar más". Por último, le preguntábamos por la familia Sancho y todo lo sucedido, y nos paraba en seco porque "no quiero opinar de ese tipo de cosa. Primero, creo sinceramente que no soy quién de algo tan duro para una familia. Yo me pongo en el lugar de la familia y me muero, no creo que ayudemos todo el mundo opinando. Todo el mundo podemos tener una opinión, pero cosas así son demasiado serias para frivolizarlas".