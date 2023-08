El tango y la música coral se darán la mano en una nueva edición del Festival Vocal Saulus

El tango y la música vocal se dan la mano en el Festival Saulus, en Zaragoza, que busca las mejores voces amateurs para una nueva edición de su concierto participativo. En esta ocasión, el director y compositor argentino Bernardo Latini será el encargado de trabajar, con los cantantes seleccionados, una versión de la Misa a Buenos Aires, conocida como Misatango, de Martín Palmeri. La formación culminará el día 12 de noviembre, a las 19.00 horas, con un concierto participativo que forma parte de la programación del propio festival. Será en la Iglesia de San Antonio de Padua de Zaragoza que, este año, como novedad, se convierte en uno de los escenarios del evento. El Refectorio es un proyecto dirigido a cantantes amateurs de nivel avanzado para abordar repertorios caracterizados por su innovación, calidad y singularidad. En esta ocasión, se busca dar a conocer al público la música coral argentina. Los interesados en participar en el proyecto podrán encontrar más información en la propia web del festival, en la sección de noticias. Además de la presencia de Latini, El Refectorio contará con la colaboración del reconocido grupo aragonés Iberotango, que realizará una adaptación de la obra para la ocasión, y con Sergio Martínez Zangróniz, como asistente de dirección. CALENDARIO El calendario de ensayos consistirá en una serie de sesiones preparatorias los días 28 y 29 de octubre. Posteriormente, se llevarán a cabo tres ensayos con Latini, los días 10, 11, y 12 de noviembre. El concierto se celebrará el domingo, 12 de noviembre, a las 19.00 horas, en la iglesia de San Antonio de Padua de Zaragoza, y las entradas ya están a la venta en la web del festival. Como actividad complementaria, el viernes 10 de noviembre a las 19.00 horas, el salón de actos del Centro Joaquín Roncal acogerá una conferencia a cargo de Bernardo Latini en la que introducirá a los asistentes al rico patrimonio de la música coral argentina. SEIS CONCIERTOS El Refectorio no es la única iniciativa formativa surgida a raíz del Festival Saulus, ya que en 2022 se puso en marcha por primera vez el proyecto Academia ArteSonado. Este año volverá a contar con la dirección artística del músico Lluís Vilamajó, que estará acompañado de cantantes profesionales que participan habitualmente en grupos como Collegium Vocale Gent o La Capella Reial de Catalunya, entre otros, para trabajar con los jóvenes que formen parte del proyecto. El concierto de la Academia ArteSonado dará el pistoletazo de salida al IV Festival de Música Vocal Saulus el domingo 17 de septiembre, a las 19.00 horas en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza. En total, el Festival de Música Vocal Saulus ofrecerá en la capital aragonesa seis conciertos, que aúnan la trayectoria de las grandes estrellas a nivel mundial y nacional con el talento de jóvenes formaciones. El prestigioso y reconocido Eric Whitacre actuará junto al Cor de Cambra del Palau, el domingo 24 de septiembre, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. The Phoenix Consort, Rainbow Chamber Singers y Saulus Ensemble completan el cartel de esta edición. Asimismo, con el fin de potenciar su vertiente más inclusiva, el festival seguirá colaborando con las principales entidades sociales de la capital aragonesa. Como novedad, este año el festival ha decidido habilitar una 'fila cero' en beneficio de la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA), que estará operativa en la web de Saulus muy próximamente. Además, la obra que Whitacre presentará en Zaragoza, 'The Sacred Veil', está inspirada en el fallecimiento por cáncer de ovarios de una mujer muy cercana a él, Julie Silvestri, la esposa de Charles Anthony Silvestri, el poeta junto al que Whitacre escribió la obra. El festival sigue contando con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y Principal Construcciones, y mantiene alianzas de colaboración con entidades como el Certamen Internacional de Tolosa, entre otras. SOBRE EL EQUIPO ARTÍSTICO DE EL REFECTORIO Bernardo Latini estudió las carreras de Composición y Dirección Coral en la Facultad de Artes de la UNLP (Argentina), perfeccionándose en Composición con Bernat Vivancos en ESMUC en Barcelona y en Dirección Coral con Marco Berrini en Milán. Ha obtenido 16 premios en Concursos Nacionales o Internacionales de Composición o Arreglos Corales y parte de su obra está publicada en editoriales de Alemania, Austria, Cataluña y Argentina. Iberotango es un proyecto artístico que, desde 2014, apuesta por la difusión del tango integrando la música y la danza. Está formado por Daniel Hurtado (violín), Mapi López (piano), Diego Tejedor (contrabajo) y Ander Tellería (acordeón/bandoneón). Completan la formación los bailarines zaragozanos Pilar Ezquerra y José Antonio Gómez. El asistente de dirección, Sergio Martínez Zangróniz, es natural de Logroño. Obtuvo el Título Superior de Música en la especialidad de Dirección en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde actualmente continúa su formación con el Título Superior de Clave. Además, como complemento a sus estudios, ha participado en numerosos cursos de Dirección de Coro con maestros de relevancia internacional. Gracias a su perfil polifacético, ha tenido la oportunidad de trabajar como director, pianista, clavecinista y organista en numerosas salas del territorio español, así como en Boston y Nueva York.