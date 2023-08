El Principado revisará su relación con la Federación Asturiana de Fútbol por respaldar a Rubiales

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado que va a impulsar, desde la Viceconsejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes, una serie de medidas tras la actitud de los representantes de la Federación Asturiana de Fútbol en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, donde su presidente, Luis Rubiales, anunció que no dimitía tras la polémica por un beso con la jugadora Jenni Hermoso. A través de sus redes sociales, Barbón ha dicho que, dentro de lo que les permita la ley, replantearán su relación con la Federación y examinarán todas las vías posibles para expresar el rechazo del Gobierno asturiano. "Esperábamos de los representantes asturianos una actitud contundente y no ha sido así, lo que lamentamos de forma enérgica y actuaremos en consecuencia", ha advertido Barbón, que ha criticado el respaldo de los dirigentes asturianos a Rubiales. El dirigente asturiano ha dicho además que no van a consentir "represalia alguna" y que se protegerá a quien critique a Rubiales. También ha anunciado la elaboración inmediata un Protocolo de Prevención del Acoso Sexual en el Deporte, de obligado cumplimiento y con medidas sancionadoras "contundentes". El Ejecutivo asturiano dará su apoyo a "cuantos deportistas, hombres y mujeres, así como los distintos clubes, expresen de forma rotunda su rechazo a la actitud de Rubiales".