El periodista Evan Gershkovich apela la ampliación de su detención preventiva en Rusia por espionaje

El Tribunal de la Ciudad de Moscú ha anunciado que el periodista Evan Gershkovich apelará la ampliación de tres meses de su detención preventiva dictada ayer por el mismo tribunal. Gershkovich, corresponsal en la capital rusa de 'The Wall Street Journal' y ciudadano estadounidense, permanecerá en principio hasta el 30 de noviembre de 2023 en la prisión de Lefortovo, en Moscú. La apelación figura en los documentos judiciales publicados por la web del Tribunal. Los Servicios de Seguridad de Rusia le acusan de recabar información secreta relativa a las actividades de una empresa militar, delito por los que se puede enfrentar a penas de hasta 20 años de cárcel, según agencias oficiales. La cúpula de 'The Wall Street Journal' se ha mostrado "profundamente decepcionada" de la decisión judicial, que implica que Gershkovich seguirá entre rejas "por hacer su trabajo de periodista". Los abogados prevén presentar un nuevo recurso. Washington ha reclamado en varias ocasiones la liberación de Gershkovich, quien previamente trabajó para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Su último artículo fue publicado el 28 de marzo por 'The Wall Street Journal' bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.