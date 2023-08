El Gobierno ucraniano confía en que los misiles de crucero alemanes "no tarden un año" en llegar a Ucrania

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksi Reznikov, se ha mostrado confiado en que Alemania suministrará a Ucrania misiles de crucero Taurus. "Soy realmente optimista y veo en el futuro que también recibiremos Taurus de Alemania", ha aseverado Reznikov en una entrevista para los diarios alemanes 'Bild' y 'Welt' y el portal Politico. Aunque Reznikov no ha especificado la fecha concreta en la que espera recibir los misiles de crucero alemanes, ha dicho que "no cree que tarden un año" en llegar. El Gobierno de Ucrania lleva tiempo solicitando ayuda la ayuda del país germano en forma de misiles de crucero Taurus, pero el canciller alemán, Olaf Scholz, se ha mostrado reticente hasta el momento a conceder este tipo de ayuda, temiendo que sus misiles de crucero puedan alcanzar también territorio ruso. En este sentido, Scholz aseguró con anterioridad que no tomaría ninguna decisión "precipitada" y que meditaría "cuidadosamente" cada uno de los pasos a dar "sin importar qué exigencias se hagan a Alemania". Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró esta semana a la radio Deutschlandfunk que aún deben aclararse "detalles técnicos". "No se trata sólo de prometer algo, sino de que se cumpla y funcione, y de que los distintos sistemas encajen. Y eso ahora también se aplica a otras medidas como los misiles de crucero", argumentaba. Alemania ya ha suministrado a Kiev varios sistemas de armamento, entre ellos el moderno sistema de defensa antiaérea Iris-T. Pero Ucrania sostiene ahora que estos proyectiles de largo alcance son "cruciales" para seguir repeliendo la agresión rusa. En este sentido, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitri Kuleba, se comprometió hace ahora dos semanas a que las Fuerzas Armadas ucranianas no recurrirían a misiles de crucero --como los ATACMS reclamados a Estados Unidos-- para atacar territorio ruso: "Sólo los utilizaríamos dentro de nuestras fronteras".