El Barça Femenino reaparece en el aeropuerto de Barcelona y guarda silencio ante el escándalo de Rubiales

Tras vivir una de las semanas más polémicas en la Federación Española de Fútbol, las jugadoras del FC Barcelona se han dejado ver esta mañana en el aeropuerto de Barcelona para iniciar su pretemporada en México. El equipo llegaba cargando sus maletas y muchas de ellas se mostraban felices de poder seguir derrochando su profesionalidad en el campo... pero no estaban al completo. Ha llamado especialmente la atención la ausencia de Alexia Putellas. La centrocampista no ha aparecido en el aeropuerto tras toda la polémica que se ha originado esta semana con Luis Rubiales por el beso sin consentimiento que le dio a su compañera, Jenni Hermoso. Además, los medios de comunicación presentes en el aeropuerto han podido preguntarles a Patri Guijarro y Claudia Pina por el escándalo que acontece el ámbito deportivo, pero lo cierto es que las jóvenes han preferido guardar silencio y no opinar sobre si Rubiales debería dimitir o no. Todas ellas, haciendo piña y con el entusiasmo de la pretemporada, han cogido un vuelo que les llevará a México para disputar un tour de dos partidos ante el Club América Femenil y el Tigres Femenil los próximos 29 de agosto y 1 de septiembre.