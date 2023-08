El 98% de ONG acreditadas por Fundación Lealtad cuenta con perfil de Facebook, el 92% X y el 89% Instagram

El 98% de las ONG con el sello 'Dona con Confianza' que concede la Fundación Lealtad cuentan con perfil en Facebook, mientras que en Twitter (ahora X) están presentes el 92%, según datos dados a conocer por la insitución al analizar las redes sociales que usan las ONG. En el caso de Facebook, destacan que otorga "un gran potencial" al Tercer Sector mientras que X se utiliza sobre todo para difusiones en tiempo real relacionadas con eventos. De este modo, no genera tanta interacción como otras, pero sí es útil para diseminar mensajes. En el caso de Instagram, el 89% de las ONG la utilizan para un nuevo concepto de contenido que califican de "más visual, más vistoso, más emocional". Respecto a YouTube, un 82% de las ONG lo usa, algunas de forma muy activa, con canales temáticos o para compartir sus contenidos en formato vídeo. Además, las propias redes sociales crean herramientas específicas para facilitar a las entidades sus estrategias de captación de fondos. Por ejemplo, Facebook e Instagram dan la opción de incluir un botón directo para donar a la causa de una ONG desde sus perfiles. También permiten a los usuarios tomar la iniciativa y poner en marcha sus propias campañas de recaudación de fondos. Por ejemplo, con Facebook se puede hacer con motivo de un cumpleaños, animando a los amigos a donar lo que consideren en favor de una causa solidaria. En el caso de Instagram se puede invitar a otras personas a colaborar con una recaudación con un fin benéfico. De este modo, el ciudadano activo puede ejercer de fuerza tractora, movilizando a otras personas de su entorno digital y tratando que se sumen a su causa. Los donantes institucionales son, sin duda, importantes para el Tercer Sector. Y en este caso, la red social en la que generar relaciones e interactuar es LinkedIn. Si para los donantes institucionales es un canal para exponer su compromiso social y difundir sus acciones en esta línea, para las ONG lo es para explicar cómo trabajan con empresas y fundaciones corporativas, patrimoniales o familiares, según Fundación Lealtad. Sin embargo, es la red en la que con menos presencia de las entidades no lucrativas. Según datos de Fundación Lealtad, el 63% de las ONG Acreditadas cuenta con perfil en LinkedIn. ESTAR O NO ESTAR EN TIKTOK En los análisis e informes sobre redes sociales se hace especial hincapié en la evolución de TikTok: se habla de su rápido crecimiento y atractivo para las nuevas generaciones pues son muchas las voces que alertan sobre el impacto de TikTok en los jóvenes. En cualquier caso, Fundación Lealtad detalla que no aparece en sus estadísticas porque son muy pocas las ONG que la están utilizando activamente. No obstante, varias ONG llevan sus campañas de prevención y sensibilización a esta red. Hablan de consumo de sustancias, acoso, empleo, estudios o medioambiente en el lenguaje rápido y visual que impera en esta red. Es el caso de Ayuda en Acción, que trabaja a nivel global para con niños y jóvenes en situación de desigualdad; o Envera, que persigue la inclusión de las personas con discapacidad a través del empleo. Por todo ello, Fundación Lealtad considera que las redes sociales han abierto un campo "infinito" de acción para las ONG y para las personas e instituciones con conciencia solidaria. "Donar es más sencillo que nunca a través de las nuevas herramientas de recaudación de fondos", sostiene la organización. CONSEJOS PARA LOS INTERNAUTAS La entidad realiza, no obstante, algunas recomendaciones como racionalizar el "pellizco emocional" y antes de darle al botón informarse sobre la organización con la que se va a colaborar. Dedicar unos minutos a asegurarte de que cumple con unos estándares que la hacen merecedora de confianza. En la propia web de la ONG tiene que estar toda la información de la organización. Según Fundación Lealtad, el sello 'Dona con Confianza' analiza la gestión, transparencia, gobernanza y control del uso de los fondos de las ONG para donar con confianza. Por último, ayuda a las ONG a difundir sus mensajes, sus acciones, sus campañas solidarias.