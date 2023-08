EEUU conocía las matanzas de migrantes en la frontera con Yemen por los saudíes, según NYT

Nueva York, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos conocía las matanzas de inmigrantes africanos en la frontera con Yemen practicadas por guardias fronterizos saudíes entre 2022 y 2023, según asegura este sábado el diario The New York Times.

Estos tiroteos mortales contra africanos candidatos a la emigración fueron denunciados el lunes pasado por la organización Human Rights Watch (HRW), que habló de cientos o miles de víctimas y consideró que podrían caer bajo la denominación de crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno saudí respondió tres días más tarde negando su responsabilidad, pero no las matanzas, que atribuyeron a "grupos armados" sin control que tendrían curiosamente por objetivo introducirlos a la fuerza en el territorio saudí.

El rotativo neoyorquino sostiene que desde el pasado otoño, diplomáticos estadounidenses conocían esta práctica letal de las fuerzas saudíes, y que les fue confirmada por funcionarios de la ONU el pasado diciembre en una reunión, según dijo al rotativo un asistente a esa reunión que pidió el anonimato.

The New York Times subraya que Washington no ha criticado en público a Arabia Saudí pese a conocer los hechos, y ha esperado al informe de HRW para limitarse a "pedir una investigación" al Gobierno de Riad, lo mismo que ha hecho la Unión Europea.

El diario supone que la tibieza con que EE.UU. ha tratado el tema tiene que ver con su interés por cuidar a su aliado saudí, con el que ya mantiene ciertas tiranteces por sus políticas de recortes en la producción petrolera -contra los intereses de EE.UU.- y por su acercamiento a Rusia.

Además, Estados Unidos no pierde de vista un objetivo principal de su política exterior, como es propiciar el deshielo entre Arabia Saudí e Israel con el fin último de aislar completamente a Irán, el mayor enemigo tanto de EE.UU. como de Israel. EFE

fjo/enb