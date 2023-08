(Crónica) Estados Unidos y Eslovenia empiezan el Mundial con susto

Estados Unidos y Eslovenia empezaron el Mundial 2023 de baloncesto este sábado con sendas victorias aunque sin la contundencia de dos favoritas, ante Nueva Zelanda (99-72) y Venezuela (100-85), mientras que Serbia, otra aspirante, también venció su estreno aunque contundente. El gigante americano se puso líder del Grupo C, donde una Grecia sin Giannis Antetokounmpo se impuso (92-71) a Jordania, de menos a más ante los neozelandeses. La segunda mitad fue cuando Estados Unidos impuso su ley, con Paolo Banchero (21 puntos y 25 de valoración) y Austin Reaves como jugadores destacados. Mientras, en el Grupo F, Eslovenia comenzó con buen pie gracias a un Luka Doncic que dejó 37 puntos en su presentación en el Okinawa Arena. Mike Tobey fue también vital en la campeona de Europa de 2017, que entendió en el segundo tiempo la necesidad de defender a Venezuela. Además, Georgia superó (85-60) a Cabo Verde. Por otro lado, la segunda jornada del Mundial dejó también el estreno de una Serbia que, pese a sus bajas, confía en estar en la pelea por las medallas. Los de Svetislav Pesic arrollaron (105-63) a China en un partido coral con buenos números de Nikola Milutinov, Bogdan Bogdanovic, Vanja Marinkovic y Dusan Ristic. Los serbios lideran el Grupo C junto a una Puerto Rico que venció (96-101) a Sudán del Sur, donde no fue suficiente el histórico encuentro de Carlik Jones con 35 puntos y 40 de valoración. Además, al triunfo de la campeona España, que no tuvo complicaciones ante Costa de Marfil (94-64), acompañó en lo alto del Grupo G a una Brasil que se impuso (59-100) con la misma contundencia a Irán, bajo la batuta de Bruno Caboclo. El equipo sudamericano será el segundo rival de España, el lunes (15.30).