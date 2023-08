(Crónica) El Arsenal sufre el primer resbalón ante el Fulham

El Arsenal cedió un empate (2-2) este sábado contra el Fulham en la tercera jornada de la Premier, mientras que el Manchester United salvó los muebles en un complicado encuentro contra el Nottingham Forest (3-2). El equipo de Mikel Arteta, que confía en volver a pelear por un título liguero que se le resiste al club desde hace 20 años, dejó escapar los tres puntos en casa, a pesar de remontar por momentos el 0-1 de Andreas Pereira en el minuto 1, por culpa del 2-2 de Joao Palhinha en el minuto 87. Un Arsenal abonado a las victorias en los últimos minutos o las remontadas épicas, sufrió de su propia medicina ante un Fulham que se había quedado con 10 en el minuto 83 por la segunda amarilla de Bassey. El equipo 'gunner' se vio con la victoria antes de tiempo cuando marcaron de seguido Saka y Nketiah en el 70 y 72'. Por su parte, el United dio la vuelta al 0-2 histórico que firmó el Forest en los primeros cuatro minutos de Old Trafford. Con mucho tiempo por delante, los 'red devils' fueron remando, con el 1-2 ya en el 17' obra de Eriksen. En el segundo tiempo, el ex del Real Madrid Casemiro firmó el empate y los visitantes se quedaron con uno menos por la roja a Worrall en el minuto 67. Bruno Fernandes hizo el gol de la victoria y los seis puntos de los suyos de penalti. Además, el Tottenham mantuvo su inicio de temporada sin perder con un 0-2 sobre el Bournemouth, con goles de James Maddison y Dejan Kulusevski, para no echar de menos a Harry Kane y sumar siete puntos como un West Ham líder provisional tras su 1-3 al Brighton. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 3 EN LA PREMIER. -Viernes 25 de agosto. Chelsea - Luton 3-0. -Sábado 26. Bournemouth - Tottenham 0-2. Arsenal - Fulham 2-2. Brentford - Crystal Palace 1-1. Everton - Wolves 0-1. Manchester United - Nottingham Forest 3-2. Brighton - West Ham 1-3. -Domingo 27. Burnley - Aston Villa 15.00. Sheffield United - Manchester City 15.00. Newcastle - Liverpool 17.30.