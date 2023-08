Calor, tormentas, lluvias y olas activan hoy los avisos en 25 provincias españolas, Ceuta y Melilla

El calor, las tormentas, las precipitaciones y las olas activarán este sábado los avisos en 25 provincias españolas, así como Ceuta y Melilla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que prevé una jornada marcada un descenso notable de las temperaturas en amplias zonas del interior peninsular. No obstante, las temperaturas seguirán siendo altas en los tercios sur y sureste peninsular, así como en ambos archipiélagos. Este sábado también estará marcado por probables chubascos y tormentas fuertes en Cataluña, resto del Pirineo, zonas de la Comunidad Valenciana y, con rachas muy fuertes de viento en el sur de la Ibérica. Además, habrá precipitaciones localmente fuertes en puntos del Cantábrico. En concreto, las altas temperaturas activarán los avisos en Almería, Granada, Huelva, Málaga, Mallorca, Albacete, Ceuta, Melilla y Gran Canaria, que ascenderá a importante en Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla y Murcia. Con avisos por lluvia estarán Huesca, Cantabria, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Bilbao, Alicante, Castellón y Valencia, mientras que las tormentas pondrán en riesgo a Huesca, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia. Asimismo, las alertas por viento se activarán en Teruel, Cuenca y Guadalajara. Este sábado, se prevé en la Península el paso de un frente atlántico asociado a la borrasca 'Betty' que dejará un tiempo inestable con abundante nubosidad y precipitaciones en el norte y nordeste. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con precipitaciones, por la tarde más abundantes y acompañadas de tormenta, localmente fuertes en puntos del Cantábrico. En el resto del tercio norte y centro peninsular, se esperan cielos nubosos con probables lluvias débiles y chubascos dispersos. En el resto del tercio este aumentará la nubosidad, con chubascos y tormentas, más probables y abundantes en el nordeste. Además, es probable que sean localmente fuertes y con granizo en Pirineos y en otras zonas de Cataluña, áreas de la Comunidad Valenciana . Asimismo habrá rachas muy fuertes de viento en sur de la Ibérica. En el resto de la Península, el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas que llegarán a Baleares al final. Hay probabilidad de nieblas costeras en el Estrecho y Alborán, así como bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte peninsular y en Baleares. Además, no se descarta calima alta en Canarias y sur peninsular. Las temperaturas sufrirán un descenso casi generalizado, acusado en el interior peninsular, incluso notable en amplias zonas del suoreste y nordeste. Aunque, experimentarán un aumento acusado en el extremo sur y con pocos cambios en los archipiélagos. A pesar del descenso, se espera superar los 34-36ºC grados en los tercios sur y sureste peninsular, Mallorca y zonas de Canarias, incluso los 40ºC en el Guadalquivir y Murcia. Las mínimas no bajarán de 24-26ºC en el área mediterránea y tercio sur. El viento soplará de componentes norte y oeste en el norte peninsular, extremo suroeste y Canarias y de componente oeste en la vertiente atlántica. Además, soplará de sur y este en el área maditerránea. Se esperan rachas muy fuertes asociadas a tormentas en zonas de montaña del nordeste. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas y, en las montañosas, nubes de evolución, sin que se descarte algún chubasco o tormenta. Además, las temperaturas máximas alcanzarán los 34ºC en cumbres de Gran Canaria, en medianías sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife y, localmente, en el interior sur de La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. Se esperan intervalos de nubes medias y altas en el archipiélago, y, por la tarde, podrían darse intervalos de nubosidad de evolución en el interior de las islas occidentales. En este sentido, se prevé baja probabilidad de algún chubasco aislado en Gran Canaria y Tenerife. Habrá calima en altura, así como temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en costas del sur, y ligeros ascensos en las islas más orientales. El viento será en general flojo de componente norte y predominarán las brisas en costas.