Bloquean carretera por 14 personas desaparecidas en el sur de México

Chilpancingo (México), 25 ago (EFE).-Habitantes de la zona norte del estado de Guerrero, sur de México, bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir la presentación de 14 personas desaparecidas en distintos hechos, 13 de ellos en los últimos tres meses.

Son habitantes de los municipios mexicanos de Cocula, Eduardo Neri, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco y Apaxtla, quienes desde la mañana de este viernes bloquean esa vía federal, en donde piden la presencia de una autoridad que sí les resuelva, ante la falta de atención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho más reciente es el de siete caporales de Nuevo Balsas, Cocula, que desaparecieron el pasado 16 de agosto cuando regresaban de trabajar del Estado de México; la última comunicación con ellos fue a las 11 de la noche, en la comunidad de Zacapalco.

"Ellos son caporales, yo no sé por qué se los llevaron si no tenían nada que ver con la delincuencia, es gente que estaba trabajando para traer el pan a mis hijos, no es justo eso (...) por qué no vienen y se agarran con los que ellos quieren, por qué le hacen eso a gente que no tiene nada que ver. Por favor regrésenmelo", expresó Irene, esposa de uno de ellos.

Informó que acudieron a la Fiscalía del estado de Guerrero al segundo día de su desaparición; sin embargo, acusó que la FGE no ha hecho nada por ellos y, por el contrario, emitió fichas de búsqueda erróneas en cada caso, señalando incluso lugares distintos a los de su desaparición.

Otro caso es el de tres pescadores de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en el sur de México, quienes desaparecieron el pasado 16 de julio después de salir a pescar al río Balsas.

En esa ocasión, fueron cuatro los desaparecidos, pero uno de ellos, de 16 años, regresó a su domicilio sin que se diera información al respecto.

También está el caso de tres campesinos de Tomixtlahuacán, Cuetzala del Progreso, y una mujer de nombre Norma, desaparecida un 9 de agosto de hace tres años en la misma región.

Al lugar llegó personal de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública para ofrecer una mesa de diálogo; aunque los inconformes no retiraron el bloqueo hasta después de más de cinco horas.

En tanto, en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), perteneciente a la zona centro del sureño estado mexicano de Guerrero, fueron hallados los cuerpos desmembrados de dos mujeres líderes del transporte público, que fueron reportadas como desaparecidas desde la mañana del miércoles pasado en el poblado Plan de Lima. EFE

