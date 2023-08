Yolanda Díaz avanza que "el Gobierno debe actuar" ante "el bochorno": "Rubiales no puede seguir en el cargo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado que "el Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes", después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, haya asegurado este viernes que "se está ejecutando un asesinato social" ante su persona y que no va a dimitir de su cargo. "Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", ha manifestado la ministra en sus redes sociales, tras las explicaciones ofrecidas por Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. Previamente, Díaz había afirmado que Rubiales "sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho"; ha subrayado que "no está a la altura" y que "debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno". No en vano, el presidente de la RFEF anunció que se defenderá "en los juzgados" de las acusaciones de machismo recibidas por parte de Díaz y de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, tras haber besado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso.