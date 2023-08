Víctor Francos, contra Luis Rubiales: "Hemos activado los mecanismos que están en nuestras manos"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, anunció este viernes que activará "todos los mecanismos" que estén en sus manos "para tomar las medidas oportunas" contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras confirmar éste que no dimitirá de su cargo pese a las presiones recibidas a raíz de su beso sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso. "A partir de este momento yo acabo de activar todos los instrumentos al alcance del CSD para tomar las medidas oportunas que están en nuestras manos, que es analizar las denuncias y analizar la causa", anunció Francos en el programa de radio 'Hoy por hoy' de la cadena SER. El secretario de Estado para el Deporte confirmó que, pese a que no han recibido el informe de la RFEF sobre el caso, eso "no" les "va a dilatar" y que por tanto ya van a llevar a cabo el proceso. "Yo ya puedo anunciar que vamos a levantar una denuncia como falta muy grave; y si nos solicitan, la suspensión", declaró. Francos dijo sentirse "sorprendido" por la actitud de Rubiales, en Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, y subrayó que comparecerá este mismo viernes en rueda de prensa para detallar los siguientes pasos del CSD. "Vamos a seguir todo el procedimiento que el Tribunal Administrativo del Deporte nos permite para actuar", concluyó Francos.