Verstappen lidera los libres en Zandvoort con Alonso y Hamilton en el 'podio'

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lideró este viernes la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, por delante del español Frenando Alonso (Aston Martin) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), en una primera de contacto sin Carlos Sainz (Ferrari), que dejó su puerto al novato Robert Shwartzman, en una mala tanda para la escudería italiana. El vigente campeón del mundo marcó un competitivo 1:11.852 como mejor vuelta, para aventajar en dos y tres décimas a Alonso, que llegó a ir largo en la chicane de las curvas 10 y 11 al pasarse de frenada, y Hamilton, respectivamente. Ambos pilotos se colaron entre los dos Red Bull, ya que el mexicano Sergio Pérez acabó cuarto, con un tiempo de 1:12.323 Sin embargo, la sorpresa de la sesión la protagonizaron unos fuertes Williams, con sus pilotos Alex Albon y Logan Sargeant, quinto y séptimo, respectivamente. No fue un buen inicio de jornada para los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el novato Robert Shwartzman, que corrió en estos Libres 1 al español Carlos Sainz. El 'Cavallino Rampante' de 'El Elegido' solo pudo ser decimosexto en la primera tanda, a más de un segundo y medio del campeón del mundo. Mientras que el ruso no demostró mucha ambición, al marcar el peor tiempo de la sesión, a casi tres segundos de 'Mad Max', ya que el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) no salió a pista. Estos primeros libres, con los neumáticos duros como protagonistas y con la grada entusiasmada con su piloto local, se suspendieron brevemente a unos 20 minutos del final, después de que Nico Hülkenberg (Haas) hiciera un trompo y se fuera contra las barreras en la curva 13 del trazado neerlandés.