Veritas evaluaría ofertar por la totalidad de BlackBerry

(Bloomberg) -- La firma de capital privado Veritas Capital evalúa una posible oferta para adquirir BlackBerry Ltd., según personas familiarizadas con el asunto. La alguna vez icónica compañía de tecnología canadiense anunció una revisión estratégica anteriormente este año.

Veritas está interesada en adquirir toda la empresa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Las conversaciones están en fases iniciales y Veritas aún podría cambiar de opinión sobre una oferta, y otras partes ​​también están interesadas ​​en BlackBerry parcial o totalmente, dijeron las personas.

Representantes de Veritas y BlackBerry no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En mayo, la empresa anunció que revisaría su cartera de negocios y consideraría alternativas estratégicas para impulsar el valor para los accionistas. Dijo que las alternativas incluyen una posible separación de algunas empresas.

BlackBerry tiene una unidad que crea software de ciberseguridad que ha enfrentado una dura competencia, según Bloomberg Intelligence, así como productos del “internet de las cosas” de mayor crecimiento y utilizados por la industria automotriz.

Veritas, con sede en Nueva York, adquirió la empresa de energía de datos Wood Mackenzie anteriormente este año y también participa actualmente en la compra pendiente de Syneos Health Inc.

Traducido por Malu Poveda.

Nota Original:Veritas Is Said to Consider Takeover Offer for BlackBerry (1)

--Con la colaboración de Dinesh Nair y Kamaron Leach.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.