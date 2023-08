Ucrania dice que la "operación especial" de Crimea no es la primera que emprenden desde que comenzó la guerra

Las autoridades de Ucrania han asegurado este viernes que la "operación especial" de este jueves llevada a cabo en las costas de la península de Crimea no es la primera de estas característica que realizan desde que comenzó la guerra. Así lo ha dicho el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksi Danilov, en la emisora Radio Liberty, financiada por el Gobierno de Estados Unidos. "No todas las operaciones pueden ser contadas", ha argumentado. "Lo único que puedo decir es que no terminarán hasta que todo el territorio de nuestro país, incluida Crimea, esté libre de terroristas", ha remarcado Danilov, insistiendo en que la opción de una intervención militar en esa península no se descarta mientras los rusos sigan sin comprender que "tienen que salir". Si bien la pequeña incursión del miércoles tuvo más incidencia simbólica que militar --los soldados ucranianos lograron ondear la bandera mientras el país celebraba el Día de la Independencia--, Danilov ha subrayado que los rusos fueron incapaces de hacer frente al batallón enviado por Kiev. "Puedo decir que fue una operación muy poderosa en Crimea, con el uso de armas más modernas (...) No tienen medios para impedirnos cumplir la tarea que nos ha encomendado el presidente", ha dicho el secretario de Seguridad y Defensa. El miércoles, un grupo de la Armada y de la Inteligencia de Ucrania desembarcó en una zona situada entre las localidades de Olenivka y Mayak, en el extremo oeste de Crimea. El presidente Volodimir Zelenski celebró el operativo, si bien reconoció que es "demasiado pronto" para hablar de la "liberación" de la península, a la que Kiev parece no estar dispuesto a renunciar en una posible negociación con Rusia.