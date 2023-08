Ucrania afirma que los mercenarios del Grupo Wagner se están retirando gradualmente de Bielorrusia

Las autoridades de Ucrania han asegurado este viernes que el número de mercenarios del Grupo Wagner desplegados en Bielorrusia está disminuyendo de manera gradual, si bien dicha retirada no estaría relacionada con la muerte este miércoles en un accidente aéreo del que era hasta entonces su jefe, Yevgeni Prigozhin. "Incluso antes de los acontecimientos del 23 de agosto", en alusión a la fecha del siniestro aéreo, "hemos comprobado que el número de mercenarios de Wagner ha estado disminuyendo, ha señalado el portavoz de los servicios de Seguridad de Ucrania, Andri Demchenko, en declaraciones a la televisión ucraniana. "No de manera significativa, pero poco a poco el número de mercenarios de Wagner que se encontraban en Bielorrusia ha ido disminuyendo. Ahora está claro que desde el día 23 su número sigue bajando", ha contado Demchenko, quien ha explicado que la mayoría de los mercenarios marcharon a Rusia "de vacaciones" y no han vuelto. Demchenko ha señalado que tras la muerte de Prigozhin la presencia de los mercenarios de Wagner en Bielorrusia debería tratarse de manera distinta. Por otro lado, ha destacado que la situación en la frontera sigue siendo estable y que no han registrado ninguna acción desestabilizadora procedente del otro lado. En un principio, unos 4.000 mercenarios del Grupo Wagner habían sido trasladados a Bielorrusia como parte del acuerdo alcanzado por el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y las autoridades rusas para evitar represalias contra Prigozhin y los suyos por su efímero conato de rebelión hace ahora dos meses.