Shericka Jakcson: "He hecho una buena carrera, no me puedo quejar"

Budapest, 25 ago (EFE).- La jamaicana Shericka Jakcson, que se proclamó este viernes campeón del mundo de 200 metros lisos, registrando 21.41, récord de los Mundiales aseguró que había hecho "una buena carrera".

"Creo que lo hice bastante bien esta noche, una buena carrera. El 21.41 es un tiempo del que no me puedo quejar", dijo la jamaicana"Aunque estuve muy cerca del récord mundial, no era lo que tenía en mente cuando corría", agregó, prometiendo seguir trabajando para mantener "este nivel".

La segunda, la estadounidense Gabrielle Thomas (21.81), aseguró que se sorprendió al ver el resultado.

"No me lo podía creer cuando miré la pantalla. Hice mi carrera y mantuve la compostura, así que estoy contenta de haber ganado la plata", dijo y agregó que sería "increíble" ir a los Juegos Olímpicos de París.

La también estadounidense Sha'Carri Richardson (21.92) aseguró que su objetivo era de llegar a la final en dos pruebas, algo que ha logrado ganando los 100 metros y con el bronce de hoy.

"Esta semana ha sido indescriptible. Y sé que lo mejor está por llegar", afirmó.EFE

