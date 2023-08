Rosa Montero acepta el premio del Estado de México con una defensa de lo estrafalario

Toluca (México), 25 ago (EFE).- La novelista española Rosa Montero aceptó el premio de la Feria del Libro del Estado de México (Filem), que recibe este viernes, con una defensa al derecho de ser estrafalario, como llama al acto de escribir ficción.

"Me siento sobrepasada, me han hecho visitante ilustre de Toluca (capital del Estado de México), escribir es algo solitario y estrafalario. Te encierras durante tres años en una esquina de tu casa a inventar mentiras, es algo absurdo", respondió a EFE horas antes de ser reconocida en la fiesta literaria de la entidad más poblada de México.

Montero, reconocida como periodista, escritora de ficción y ensayista, es una de las plumas más visibles de la literatura española en los últimos años, con novelas con tramas humanos y otras fantásticas como la de su saga alrededor de la detective Bruna Husky.

Durante años viajó por el mundo para entrevistar a jefes de Estado, premios Nobel, escritores, cantantes y científico, acto asumido con la misma mirada que escribe ficción.

"El periodismo es un género literario como cualquier otro y en él puedes llegar a una altura literaria absoluta; "A sangre fría", de Truman Capote, que es un reportaje, es literatura", afirmó.

ESCRIBIR MENTIRAS, LA GRAN VERDAD

Algunos de sus primeros párrafos subyugan al lector. Del escritor Julio Cortázar dice que sus piernas son dignas de un arácnido y las dobla con la parsimonia con que se iza un puente levadizo y de Margaret Tatcher, que cuando expone el cogollo de sus ideas, su voz adquiere la lírica de un predicador.

Aceptó que el periodismo forma parte de su vida, que lo asumió con entrega, pero a sus 72 años podría dejarlo, sin ningún remordimiento.

"Mis primeros cuentos los escribí con cinco años y nunca dejé de escribir. La ficción forma parte de lo que soy; podría dejar de hacer periodismo, no quiero hacerlo, y no pasaría nada; pero no podría dejar de hacer ficción porque no sé cómo podría vivir si eso", confesó.

Rosa Montero fue por años una periodista confiable que se ganó el respeto con un manejo inteligente de la verdad; todo para terminar subyugada al acto de mentir en forma de novelas de ficción.

"Me preguntan qué he tenido que hacer para llegar y nunca me lo he planteado porque mi vida ha sido de fluir", agregó.

ARTISTAS DEL VERBO AMAR

Calificó a los mexicanos de artistas del verbo amar y agredece que desde su primera visita al país hace 40 años la miman, la cuidan, la quieren y la leen.

"He venido una o dos veces al año; tengo mucho amigos queridos. Los mexicanos son muy afectuosos, muy capaces de expresar las emociones. No todos los pueblos lo saben hacer y ustedes tienen esa capacidad, caliente, eléctrica", le dijo a la gente de Toluca.

Opinó que el periodismo da señales de salir de una difícil travesía en coincidencia con la actividad de las redes sociales, pero cree que lo peor de todo es como se manipula la información en internet, a partir de las preferencias.

"Lo más problemático es la falta de pluralidad, a consecuencia de los algoritmos. Sólo recibas las noticias que te interesan, que sólo estén a favor de tus ideas", eso es preocupante", observó.

La entrega del premio FILEM será lo más destacado este viernes en la inauguración de la Feria, que, entre otras propuestas, presentará a los ganadores del concurso de cuento infantil Ceac: Daniel San Mateo, Ricardo Cuéllar y Erick Rivera.