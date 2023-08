Los grupos tribales de Las Anod anuncian la captura de dos bases de las fuerzas de Somalilandia

Grupos tribales de la localidad somalí de Las Anod, escenario desde hace meses de un conflicto armado entre estas milicias y las fuerzas del estado independentista de Somalilandia, han anunciado la conquista de dos bases militares somalilandesas a las afueras de la localidad. Los combates estallaron el 6 de febrero en esta localidad, centro administrativo de la región de Sool entre las fuerzas de Somalilandia y grupos milicianos después de que los líderes locales representados en la llamada Autoridad de Unidad y Salvación de las regiones de Sool, Sanaag y Cayn (SSC) declararan su intención de volver a unirse a la Somalia federal. Desde entonces, el conflicto ha dejado al menos 300 fallecidos, según estimaciones de fuentes locales muy difíciles de verificar por lo aislado de la zona, mientras que organizaciones humanitarias como Médicos sin Fronteras se han visto obligadas a suspender parcialmente sus actividades en la región. Somalilandia, cabe recordar, declaró su independencia de Somalia en 1991, pero no ha obtenido un amplio reconocimiento internacional por su estatus y ha enfrentado la oposición de algunos ancianos de clanes en áreas en disputa a lo largo de su frontera con el estado semiautónomo de Puntlandia, en Somalia, y acusado por el Gobierno somalilandés de colaborar con las milicias tribales, algo desmentido por las autoridades puntlandesas. La ofensiva tribal ha tenido lugar esta misma mañana, según ha confirmado al portal Hiraan on Line un portavoz de las SCC y ha desembocado en la conquista de las bases de Gojacade y Maraaga, empleadas por Somalilandia como plataformas de lanzamiento de proyectiles de mortero contra las posiciones tribales en la ciudad. "El Ejército de Somalilandia ha retrocedido hasta la zona de Goodi", según el portavoz, antes de declarar su intención de emplear estas bases como punto de partida para seguir avanzando hasta el cuartel somalilandés en la región entera de Sool. El Gobierno de Somaliandia todavía no ha respondido a esta información.