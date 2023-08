Los clubes de Primera condenan "con total rotundidad" la actuación "impropia y desafortunada" de Rubiales

Los 20 clubes de LaLiga EA Sports se han ausentado este viernes de la Asamblea General Extraordinaria realizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde su presidente Luis Rubiales no ha dimitido pese a besar en los labios a la jugadora Jenni Hermoso y pese a las múltiples críticas recibidas por su comportamiento, reprochado en una retahíla de comunicados oficiales que se ha nutrido también por la mayoría de los 22 equipos que forman LaLiga Hypermotion. El FC Barcelona ha tildado de "impropia y desafortunada" la actitud de Rubiales en la final del Mundial femenino, con hechos "lamentables" en el palco y durante la entrega de premios. "Son unos hechos que consideramos lamentables, que el propio Rubiales consideró un error y por los que pidió disculpas", ha dicho la entidad culé. Ante estos hechos "injustificables", el club blaugrana ha reiterado su compromiso con "la plena igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte y en la sociedad en general". También ha insistido en "garantizar la seguridad de la mujer en el deporte" y en "denunciar cualquier actuación que vulnere los principios y estatutos" del club. El otro gigante del fútbol español, el Real Madrid, ha apoyado "con total rotundidad la decisión puesta en marcha" por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, que elevará de inmediato este caso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El comunicado madridista "confía plenamente a partir de ahora en las actuaciones que lleven a cabo los correspondientes órganos competentes" y ha resaltado el apoyo a su sección de fútbol femenino", además de felicitar a las componentes de la selección femenina "por la gesta histórica" al conquistar el reciente Mundial en Sídney (Australia). Particularmente notable es el silencio del Atlético de Madrid, aunque su presidente Enrique Cerezo sí que había instado a la dimisión de Rubiales en la víspera de la Asamblea. Rayo Vallecano y UD Almería tampoco han sacado notas de prensa públicas, pero su ausencia en dicha reunión de la RFEF ha constatado de facto su rechazo a Rubiales. Por su parte, el Sevilla FC sí ha indicado que "apoya las medidas que considere oportuno tomar Jenni Hermoso a raíz de estos hechos" y que "rechaza y condena los gestos obscenos realizados por el presidente Rubiales en el palco tras la feliz consecución del título mundial por parte de la selección femenina". En esa misma, el Sevilla ha dicho que "no se siente representado" por el máximo dirigente del fútbol español. "Cargos de esa representatividad deben promover el respeto y la igualdad, valores que el Sevilla tiene en sus bases fundacionales", ha añadido al respecto. Mientras tanto, el Valencia CF ha lamentado "la falta de autocrítica, de humildad y de humanidad en las explicaciones" dadas por Rubiales, y también que "un incidente así haya alejado el foco del equipo después de la histórica consecución del Mundial de fútbol femenino". Duro ha sido el RC Celta, pidiendo "a los organismos competentes" que "actúen sin dilación para depurar las responsabilidades del presidente de la RFEF", mientras que el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, comunicó a la RFEF la renuncia a ocupar su condición de miembro de la Junta Directiva, recalcando no compartir los últimos actos y las últimas palabras de Luis Rubiales ya que "atentan contra los principios de igualdad y respeto que rigen en la sociedad". Más contundente fue el CA Osasuna con "el comportamiento zafio, grosero y machista del máximo mandatario de la RFEF" con el que "ha eclipsado en su huida hacia adelante para permanecer a toda costa en su cargo" el éxito del Mundial. "El victimismo exhibido por el señor Rubiales ante sus afines, el tono empleado y los argumentos esgrimidos son motivo más que suficiente para reclamar, de nuevo, su dimisión", añadió en un extenso comunicado donde cree la intervención del dirigente "podía haber sido sustituido por una rueda de prensa sin necesidad de manchar a la Asamblea". También se postuló en la misma línea este jueves el Cádiz CF, y 24 horas más tarde también lo han hecho Deportivo Alavés, Athletic Club, Getafe CF, Granada CF, Real Sociedad, Girona FC, Villarreal CF, RCD Mallorca y UD Las Palmas. Mención especial para el Real Betis, que se ha posicionado contra Rubiales desde varios frentes, no solo en el plano institucional. De hecho, Isco Alarcón fue de los primeros futbolistas varones en defender de forma pública a Jenni Hermoso; y la guinda ha sido la renuncia de Borja Iglesias, este mismo viernes, a ser convocado por la selección española "hasta que las cosas cambien" en las altas esferas de la RFEF.