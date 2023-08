La vuelta al cole nunca antes había sido tan fácil con estos juegos de mesa ingeniosos y divertidos

La vuelta al cole siempre es complicada para los más pequeños de la casa, sobre todo después de haber estado disfrutando de tres meses de vacaciones... por eso Hasbro, líder mundial de entretenimiento, juegos y juguetes, destaca la relevancia de los juegos de mesa como una alternativa enriquecedora frente a los famosos videojuegos que hacen que no quiten los ojos de las pantallas. Promoviendo el desarrollo cognitivo y social de los niños, Hasbro se suma a los expertos en neuroeducación para destacar los beneficios únicos de los juegos de mesa. Antes de nada, debes saber que los videojuegos generan altas descargas de dopamina debido a la incertidumbre que producen, manteniendo a los niños enganchados y en busca de recompensas inmediatas. En contraste, los juegos de mesa liberan dopamina en cantidades más controladas debido a su estructura previsible y secuenciada, lo que fomenta una experiencia lúdica más equilibrada. Para esta vuelta al cole, Hasbro nos propone tres juegos de mesa que promueven el aprendizaje mientras los más pequeños se divierten y su desarrollo integral. Su amplia gama de juegos de mesa busca estimular el ingenio, la creatividad y la cooperación entre los más jóvenes, al tiempo que fomenta momentos de calidad y diversión en familia... ¡muy atento! MONOPOLY JUNIOR: LA EMOCIONANTE VERSIÓN EDUCATIVA Una versión completamente nueva y educativa ya que el juego está dividido en dos niveles de crecimiento: el primer nivel refuerza habilidades de asociación y conteo, mientras que el segundo se enfoca en lectura y matemáticas básicas. Más que un juego, Monopoly Junior se convierte en un espacio para que padres e hijos compartan momentos de aprendizaje y diversión juntos, estableciendo conexiones significativas que perdurarán en el tiempo. CLUEDO JUNIOR: SUMÉRGETE EN LA AVENTURA MISTERIOSA CON TODA LA FAMILIA Una opción perfecta para las familias y los jóvenes entusiastas del misterio. Con él, las tardes y noches se llenarán de emocionantes aventuras de detectives gracias a este nuevo juego que invita a los niños a explorar y resolver enigmas intrigante. Cluedo Junior ofrece una experiencia única que se adapta al crecimiento de los niños: los más pequeños pueden embarcarse en deducciones y resolver el Misterio del Patio de Recreo, mientras que a medida que maduran, el juego se transforma en el Misterio del Laboratorio, desafiándolos con nuevas incógnitas por resolver. A través de estas travesías misteriosas, los niños y niñas no solo se divierten, sino que también desarrollan habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico ¿QUIÉN ES QUIÉN?: REVIVIENDO LA MAGIA DE LA INFANCIA Y PRESENTANDO UN CLÁSICO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES Un juego que evoca nostálgicos recuerdos de la infancia y se convierte en una experiencia inolvidable para compartir con hijos y nietos. Cada partida es una aventura emocionante ya que cada jugador selecciona una carta con un personaje misterioso y, a través de astutas preguntas de sí o no, desentraña el enigma del personaje del oponente. Esta edición cautivadora presenta un diseño de personajes fresco y vibrante. Personajes como Sam con sombrero, Amy con gafas y Al con la gran barba blanca esperan ser descubiertos. Desafía a tus contrincantes a una serie de partidas, o lleva el juego a un nivel superior al restringir preguntas sobre género hasta el tercer turno, aumentando así la intriga y el desafío estratégico. La vuelta al cole será más fácil que nunca con estos juegos de mesa ingeniosos y divertidos con los que no solamente los más pequeños de la casa disfrutarán... ¿ya tienes pensado el tuyo?