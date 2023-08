La presidenta de Perú pide una investigación exhaustiva contra un exministro por un pago irregular

Lima, 24 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, exhortó este jueves a las autoridades de la Fiscalía a investigar de manera "exhaustiva y célere" al exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén por un presunto pago irregular a una firma proveedora de pruebas rápidas para el diagnóstico del covid-19.

Consultada por Canal N sobre las denuncias contra Adrianzén, Boluarte respondió por escrito que pidió las investigaciones para "aclarar los hechos y, de establecerse presuntas responsabilidades, se sancionen a sus autores ejemplarmente".

La empresa Aionia Tecnology Corporation recibió 41 millones de soles (11 millones de dólares/10,2 millones de euros) por parte del seguro social Essalud, sobre los que Adrianzén mostró interés, a raíz de un laudo arbitral interpuesto por la compañía.

Boluarte añadió que no tuvo conocimiento alguno de una supuesta presión ejercida por el exministro y que tomó conocimiento del caso a través de las publicaciones de la prensa local.

"Ni bien me enteré de las noticias, convoqué al exministro de Trabajo quien me informó que dicho pago era un pago regular y el presidente de Essalud indicó que dicho pago fue producto de un laudo arbitral, que no se pudo apelar y que tenía sentencia consentida", expresó.

En ese sentido, Boluarte pidió a los funcionarios que no se realice ningún otro pago similar y reiteró que durante su gobierno "la lucha contra la corrupción ha sido frontal".