La ONU advierte de la escalada de los combates en Ucrania desde el fin del acuerdo de exportación de grano

La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha advertido este jueves, cuando se ha cumplido un año y medio del inicio de la invasión rusa de Ucrania, de la escalada de los combates, especialmente desde que Moscú se salió del acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro. "No se vislumbra un final para esta guerra (...) De hecho, desde la retirada de Rusia de la Iniciativa del mar Negro el 17 de julio, los combates no han hecho más que intensificarse. Somos testigos de un aumento de las tensiones y las amenazas a la libertad de navegación en el mar Negro", ha indicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. DiCarlo ha denunciado que "los brutales e implacables ataques rusos han dañado la infraestructura de exportación de grano en los puertos ucranianos del mar Negro y el Danubio, poniendo en peligro la exportación de productos alimenticios que se necesitan desesperadamente en todo el mundo". Después de enumerar una serie de ataques en estos lugares, ha lamentado que "solamente ayer (el miércoles), como resultado de otro ataque con drones sobre la región de Odesa, se destruyeron 13.000 toneladas de grano". "Y esto son solo algunos de los incidentes más recientes", ha agregado. Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el posible impacto en civiles de los ataques ucranianos contra las comunidades fronterizas rusas, así como de los ataques en el interior de Rusia, especialmente contra la capital, Moscú. "Los ataques contra civiles e infraestructura civil --ocurran donde ocurran-- no se pueden defender y están estrictamente prohibidos bajo el Derecho Internacional", ha aseverado, al tiempo que ha prometido asistencia humanitaria por parte de las agencias de Naciones Unidas y sus socios a aquellos que lo necesiten.