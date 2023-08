La jugadora de La Roja Misa Rodríguez rompe su silencio sobre la dimisión de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

Misa Rodríguez ha sido una de las futbolistas de La Roja que, tras ganar el Mundial frente a Inglaterra el pasado domingo en Sidney, ha alargado las celebraciones disfrutando de unos días de vacaciones junto a algunas de sus compañeras en Ibiza. Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen dentro y fuera del campo, la portera de la Selección Femenina de Fútbol se ha dejado ver derrochando risas y complicidad con Jennifer Hermoso, Salma Paralluelo o Alexia Putellas en la isla pitiusa, donde han causado verdadera sensación. Un inicio de vacaciones inolvidable tras el que Misa se ha despedido de sus amigas y compañeras, abandonando Ibiza para regresar a Canarias y celebrar el título con sus seres queridos. Y ha sido a su llegada al aeropuerto de Las Palmas, poco después de que se confirmarse que Luis Rubiales presentará su dimisión como presidente de la RFEF este viernes tras la oleada de críticas que ha desatado su beso sin consentimiento a Jenni durante la celebración del Mundial, cuando la portera se ha pronunciado por primera vez sobre este tema. "No voy opinar de eso, muchas gracias. Hay que hablar de fútbol, de todo lo que hemos ganado nosotras y no voy a opinar nada, lo siento" ha afirmado con rotundidad, dejando en el aire qué le parece lo sucedido. Recibida por decenas de aficionados con aplausos y ovaciones, Misa ha expresado su felicidad por "volver a casa y enseñar la medalla". "Tenía muchas ganas de ver a toda la gente que me ha apoyado durante el mundial. "Se lo dedico a Gran Canaria entera, a mi familia y bueno, a toda la gente que me apoya día tras día" ha añadido emocionada. "Ser campeona del mundo significa muchas cosas" ha confesado, destacando sobre todo que gracias a la gesta lograda por ella y por sus compañeras "hoy en día todas esas niñas pueden dedicarse a ello, soñar en grande y saber que en España pueden ser unas grandes jugadoras, grandes profesionales y sobre todo campeonas del mundo".