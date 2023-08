Isabel Pantoja: así llegó a Las Palmas de Gran Canaria

A primera hora de la tarde del jueves, Isabel Pantoja se dejaba ver en el aeropuerto de Jerez de la Frontera cogiendo un vuelo privado con la compañía de su inseparable hermano, Agustín Pantoja. La tonadillera, sin ganas de hablar, hacía su esperada aparición después de semanas sin verla desde que acudió al hospital tras la intervención de su hijo Kiko cuando. Con sus típicas gafas de sol y con un outfit que llamaba la atención por las altas temperaturas que azotaban el sur de España, Isabel lucía un chándal color nude de manga larga y coleta alta. Eso sí, evitaba hacer ningún comentario respecto a la boda de su hija, Isa Pantoja, con Asraf Beno. Diferente estampa nos encontrábamos cuando Isabel aterrizaba en Las Palmas de Gran Canaria, donde el próximo sábado dará un concierto. Muy sonriente y muy bromista, la cantante no dudaba en responder a algunas preguntas de la prensa y mostrar así su cara más simpática ante las cámaras. Un equipo de Europa Press se encontraba en las instalaciones y fue testigo de cómo la tonadillera escuchaba atentamente las preguntas sobre la boda de su hija y, lejos de confirmar su asistencia... sorprendía a la prensa con una respuesta que nadie esperaba. "Hola, cariño" decía la artista ante la presencia de la prensa y cuando le preguntábamos qué tal se encuentra nos hacía un gesto con el pulgar en señal de que "bien". Muy feliz de poder estar en Canarias, Isabel nos aseguraba que "siempre, siempre cariño" ha querido a todos sus fans de las islas. "Que te vas a caer" le decía a los reporteros mostrando su preocupación ante el seguimiento que estaban haciendo en el aeropuerto debido a su presencia y, ahora sí, confirmaba con palabras que se encuentra "muy bien". Visiblemente bronceada, Isabel no dudaba en reírse cuando escuchaba los piropos de la prensa al destacar su tono de piel y agradecía, con una sonrisa en su rostro: "Gracias". Cogida de la mano de su hermano Agustín, la cantante se mostró de lo más entusiasta por su concierto dentro de dos días. El rostro lo cambiaba cuando escuchaba la gran pregunta, irá o no a la boda de su hija con Asraf Beno... borraba fulminantemente la sonrisa de su cara, pero al escuchar de uno de los reporteros: ¿tienes ya la pamela preparada? la tonadillera sacaba su sentido del humor y bromeaba al ver que él llevaba un sombrero: "No, la llevas tú, la llevas tú". De esta manera, no cabe duda de que estamos ante una nueva Isabel Pantoja que, después de su gran éxito en su gira por Estados Unidos, está pletórica y con más ganas que nunca de subirse a lo escenarios para entregarse a su público.