Iceta critica a la RFEF por perder la "oportunidad" de responder a actitudes de "degradación" a la mujer en el deporte

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha criticado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su presidente, Luis Rubiales, por "perder la oportunidad" de "responder" a la sociedad española durante la Asamblea General Extraordinaria de que "el deporte es incompatible" con actitudes "de degradación de las mujeres" y "con cualquier obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres". Iceta, que se ha mostrado "sorprendido" por la no dimisión de Rubiales y su discurso, ha recordado que "todos" están "embarcados en un esfuerzo de promoción del deporte femenino". "Y la actitud después de la victoria de nuestro equipo en el campeonato mundial de fútbol femenino es absolutamente inaceptable", ha reiterado en declaraciones a La 1 de TVE, recogidas por Europa Press. El ministro ha lamentado que no se haya aprovechado la reunión extraordinaria de la RFEF para zanjar la situación, sino que se ha apostado por un "punto y seguido" en la polémica por el beso de Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso. "Frente a eso no puede haber indiferencia ni inacción", ha avisado. Por ello, Iceta ha explicado que desde el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes (CSD) no van a limitarse a "trasladar denuncias", sino que "va a ejercer su derecho de plantear una denuncia frente al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por una acción" que desde el Ejecutivo califican "de muy grave". En este punto, el ministro ha insistido que respetará los plazos del tribunal, confirmando que desde el CSD han pedido que se reúnan "este mismo lunes" para analizar lo ocurrido. "Se procedería inmediatamente a una suspensión en sus funciones del presidente de la Federación Española del Fútbol hasta que el TAD tomase una resolución definitiva", ha indicado.