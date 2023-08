Hiba Abouk reaparece radiante tras su separación de Achraf Hakimi: "Estoy muy tranquila"

Hiba Abouk anunciaba el pasado 27 de marzo su separación del futbolista Achraf Hakimi tras cinco años de amor y dos hijos en común: "Hace ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner fin a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena", publicaba la actriz en sus redes sociales, dejando claro que su matrimonio se había roto antes de que el jugador del París Saint Germain fuese imputado por la Fiscalía francesa por una presunta agresión sexual a una joven en su domicilio. Alejada del foco mediático desde entonces, la protagonista de 'El príncipe' está totalmente volcada en sus dos pequeños, Amín y Naím -de 3 y 1 año respectivamente- y con ellos está viviendo su primer verano de soltera. Días marcados por la tranquilidad en los que Hiba ha disfrutado de varias semanas de vacaciones en Túnez, tierra de origen de su familia, y tras los que ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales. Su esperada reaparición ha tenido lugar en la première de la primera película de Mario Casas como director, 'Mi soledad tiene alas'. Radiante, ha apostado por un look informal y cómodo de Adidas, con zapatillas deportivas, calcetines altos, minifalda negra y camiseta de algodón y manga corta en el mismo color. Muy discreta, Hiba ha evitado entrar en detalles sobre cómo marchan las negociaciones con Achraf para llegar a un acuerdo de divorcio que satisfaga a ambos -ella le reclama 10 millones de euros por los 3 años que estuvieron casados, pero él, cuya fortuna está a nombre de su madre, le ofrece 2- y tampoco ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de su exsuegra criticándola abiertamente. Sin embargo, sí ha lucido la mejor de sus sonrisas, feliz por retomar su vida social en Madrid y reencontrarse con compañeros y amigos de profesión. "Estoy muy tranquila, muchas gracias, buenas noches" ha asegurado, confirmando así que tras la tempestad llega la calma y cinco meses después de anunciar su separación de Hakimi, está serena y centrada en sus hijos. Además, y con un revelador y escueto "sí", Hiba ha afirmado que su divorcio se resolverá de la mejor manera posible por el bien de todos.