Fani Carbajo estalla en redes sociales tras una agresión a su hijo

Si hace unos días nos encontrábamos con una Fani Carbajo feliz con su nuevo novio, Fran, posando por primera vez ante las cámaras... hoy la colaboradora de televisión ha estallado por redes sociales al denunciar una agresión a su hijo. Sin pelos en la lengua ha utilizado los stories para contarle a todos sus seguidores la bochornosa situación que vivió en el día de ayer. Su hijo "estaba en la piscina jugando con dos amigos y las primas" y sin esperarlo "una señora se acercó y le dijo directamente tú, gilipollas, para ya que estás salpicando" a lo que el menor le contestó: "No me insulte que yo ni la conozco". Tras esto, un señor "con cara de psicópata" se acercó y "se tiró al agua, le agarró del cuello, lo intentó estrangular, ahogándole, dando a su amigo debajo del agua porque sentía que se ahogaba". El amigo de Emilio le pidió al susodicho en varias ocasiones que dejase al menor en paz, pero no lo logró. Fani ha comentado que el señor "dejó a mi hijo casi un minuto debajo del agua un tío de más de 40 años" y que también "le dio un puñetazo en la cara" provocándole que se le saltaran los brackets, arañazos en el cuello y la piel levantada. Tanto es así que le han tenido que poner un collarín. Cuando Fani llegó a la piscina pretendían que se callase y que no les dijera nada. Un enfado que la concursante de realities no ha querido pasar por alto y se ha desahogado con todos sus seguidores: "Sinvergüenza, has pegado a un menor de 15 años la otra tampoco se va a ir de rositas".