Es probable que la Fed necesite al menos un alza más: Summers

(Bloomberg) -- El exsecretario del Tesoro Lawrence Summers dijo que es probable que la Reserva Federal necesite aumentar las tasas de interés al menos una vez más, y advirtió que no se está prestando suficiente atención a los efectos de los déficits fiscales de Estados Unidos.

“Yo creo que vamos a necesitar más alzas a las tasas de interés” por parte de la Reserva Federal, dijo Summers en el programa Wall Street Week, de Bloomberg Television, con David Westin. No hay mucha desaceleración económica “en proceso” en este momento, y algunas estimaciones sugieren una tasa de crecimiento superior al 5% para este trimestre, señaló.

Summers aplaudió el discurso que pronunció el presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes en Jackson Hole, Wyoming, donde señaló que el banco central está dispuesto a seguir subiendo las tasas según sea necesario para garantizar que la inflación se desacelere de manera sostenible hacia el objetivo de 2% de los responsables de política monetaria. Añadió que los comentarios de Powell sugieren que la Fed está abierta a la posibilidad de que la tasa de interés neutral —el nivel que no estimula ni restringe la economía— pueda ser más alta de lo que ha sido.

El líder de la Fed señaló en su discurso que la actual fijación de tasas, con un objetivo máximo de 5,5%, es superior a las estimaciones “convencionales” de un nivel neutral. Pero dijo que la tasa neutral no se puede identificar con certeza, lo que deja dudas sobre “el nivel preciso de restricción de la política monetaria”.

Si bien no reconoció explícitamente que la tasa neutral es más alta, Powell “señaló que el crecimiento fue mucho más rápido de lo que mucha gente esperaba, dado el nivel que han alcanzado las tasas de interés”, dijo Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg TV. “Creo que reforzará la creciente sensación en los mercados” de que la Fed ahora está recuperando su credibilidad en la lucha contra la inflación, sostuvo.

“Creo que es posible que veamos que la tasa de fondos de la Fed tendrá que subir una vez, o incluso más, en los próximos meses”, dijo Summers, refiriéndose a la tasa de referencia de la Fed.

Summers también dijo que hubiera preferido que Powell hiciera más por reconocer las implicaciones de “la problemática postura fiscal de la nación” para la política monetaria.

“Un déficit presupuestario del Gobierno sustancialmente mayor significa una absorción sustancialmente mayor del ahorro” y un impulso a la demanda, dijo. “Y todo eso significa que la tasa de interés neutral aumenta; y aumenta ahora y en el futuro”.

El Tesoro de EE.UU. dijo este mes que espera asumir deuda por un monto neto de US$1 billón este trimestre, con perspectivas de aumentar la emisión de valores a más largo plazo en los próximos trimestres.

Traducido por Bárbara Briceño.

