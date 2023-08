El Sevilla también "condena y rechaza las actitudes" de Luis Rubiales

El Sevilla FC ha mostrado este viernes su "condena" y su rechazo a "las actitudes" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final del Mundial femenino con la jugadora de la selección Jenni Hermoso, "así como sus explicaciones y reacciones" en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. Así, el club sevillista ha indicado que "apoya las medidas que considere oportuno tomar Jenni Hermoso a raíz de estos hechos" y que "rechaza y condena los gestos obscenos realizados por el presidente Rubiales en el palco tras la feliz consecución del título mundial por parte de la selección femenina". En su nota de prensa el Sevilla ha dicho que "no se siente representado" por el máximo dirigente del fútbol español. "Cargos de esa representatividad deben promover el respeto y la igualdad, valores que el Sevilla tiene en sus bases fundacionales", ha añadido el texto. Por lo ya "expuesto", a juicio de la entidad nervionense, "Rubiales debería dimitir de su cargo de máximo representante del fútbol español". De igual modo, el equipo hispalense ha animado "a la reflexión para que este tipo de actos que afean la imagen de nuestro fútbol, que debe aspirar y pelear por la igualdad, no se repitan". La nota sevillista ha instado a que "se tomen las medidas que se consideren necesarias en el seno de la RFEF, un organismo que debería ser ejemplo del respeto, la unión y la igualdad no solo en el fútbol y el deporte, sino en toda la sociedad". "El Sevilla ya se ha mostrado contrario a la gestión y a las actitudes de Rubiales en el pasado, y de hecho su presidente, José Castro, dimitió de la junta directiva de la RFEF en 2022", ha recordado el comunicado de prensa. Por último, el Sevilla "no quiere que este suceso empañe lo más mínimo el éxito que representa la consecución del campeonato del mundo femenino por parte de la selección española, a la que vuelve felicitar".