El presidente de Nigeria pide "esperar" ante una posible intervención militar en Níger

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, que a su vez lidera la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), ha asegurado que sigue trabajando para lograr una resolución pacífica de la crisis abierta en Níger tras el golpe de Estado y ha instado a "esperar" a quienes piden una intervención militar. "Incluso esta mañana, me he visto inundado de llamadas sobre la preparación de países para hacer contribuciones militares", ha dicho Tinubu, que ha defendido la importancia de conocer antes las valoraciones de un grupo de religiosos que viajó recientemente a Níger. El presidente nigeriano se reunió el jueves con estos ulemas, que transmitieron la disposición de la junta de Níger para entablar un diálogo con la CEDEAO y evitar un posible conflicto, según un comunicado difundido por la Presidencia de Nigeria. "Estoy gestionando una situación muy grave", ha admitido Tinubi. "Si la CEDEAO se aparta, otras personas reaccionarán, algunas fuera de control. Soy quien les sostiene. Soy quien sostiene a la CEDEAO", ha dicho el mandatario, presidente de turno de un bloque que, por ahora, sigue teniendo la intervención militar entre las opciones sobre la mesa. No obstante, el mandatario de Nigeria se ha vuelto a mostrar crítico con el grupo de militares que derrocaron el 26 de julio al presidente Mohamed Bazoum, alegando que "no se puede usar las armas que han recibido para proteger la soberanía para volverlas contra el pueblo".