El marido de la primera ministra de Estonia vende sus acciones de una empresa con lazos comerciales con Rusia

Arvo Hallik, el marido de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha anunciado este viernes que venderá su participación en una empresa de logística que sigue transportando mercancías hacia Rusia, lo que desató la polémica, las críticas de la oposición e incluso la contrariedad del presidente, Alar Karis. "Entiendo que mis actividades comerciales, mi participación y mi trabajo en la empresa Stark Logistics han planteado preguntas que, independientemente de las respuestas, afectarán al trabajo de mi esposa", ha comenzado Hallik un comunicado en el que ha anunciado que venderá inmediatamente todas sus acciones. "También dimitiré del consejo de administración de la empresa, rescindiré el contrato de trabajo del director financiero y renunciaré a cualquier cargo", ha contado Hallik, quien ha señalado que dicha empresa ha sido su trabajo durante los últimos 14 años. "Siempre me he comportado legalmente", ha recalcado. Hallik ha explicado que Stark Logistics se encarga del transporte entre Rusia y Estonia para uno de sus clientes, AS Metaprint. "Creímos que estábamos haciendo lo correcto, ayudando allí a las personas adecuadas y salvando a una buena empresa estonia, de lo contrario no lo hubiéramos hecho", ha señalado, según recoge Delfi. "Entiendo que a mucha gente en Estonia no les parezca así, al contrario, les parezca inmoral a la luz de la guerra de Rusia. Pido disculpas por la situación y el daño que le ha causado a mi esposa. Confirmo que ella no estaba al tanto de mis actividades comerciales", ha subrayado Hallik.