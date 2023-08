El líder checheno Kadirov reprocha las "ambiciones" de Prigozhin: "No quiso ver el panorama completo"

El líder checheno, Ramzan Kadirov, uno de los principales aliados del presidente ruso, Vladimir Putin, ha mostrado su pesar este viernes por la muerte de Yevgeni Prigozhin --"es una gran pérdida"--, aunque también ha reprochado su reciente conato de rebelión. "No quiso dejar de lado sus ambiciones", ha dicho. "Sin duda, hizo una gran contribución a la conducción del Nuevo Orden Mundial. Este es un mérito que no se le puede quitar. Su muerte es una gran pérdida para todo el Estado", ha reconocido Kadirov en un mensaje en su cuenta de Telegram. "Siempre estuvo dispuesto a ayudar y realmente ayudó desde el fondo de su corazón", ha dicho Kadirov, quien ha asegurado que el jefe del Grupo Wagner "se distinguió por su capacidad de respuesta, su sociabilidad única y su perseverancia". "Era muy activo para su edad, era una persona importante a nivel nacional, pero recientemente no vio o no quiso ver el panorama completo de lo que está sucediendo en el país. Le pedí que dejara las ambiciones personales por asuntos de suma importancia nacional", ha asegurado Kadirov. "Todo lo demás podría decidirse más tarde. Pero él era así, Prigozhin, con su carácter de hierro y sus ganas de conseguir su objetivo aquí y ahora", ha recordado Kadirov, quien ha dicho haber sido amigo del finado durante "mucho tiempo", si bien se distanciaron después de que el checheno relajara posturas con la cúpula militar a la que tanto despreciaba el jefe de los mercenarios. El 23 de agosto, dos meses después de encabezar una fallida rebelión contra el Kremlin, Prigozhin, otrora uno de los hombres de confianza del presidente ruso, Vladimir Putin, se estrellaba junto a otras nueve personas cerca de Tver, una localidad entre Moscú y San Petersburgo.