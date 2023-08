El Gobierno de Pakistán frustra un ataque informático contra los teléfonos de altos cargos oficiales

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este viernes que ha conseguido desarticular un ataque informático destinado a la obtención de "información delicada" en los teléfonos de altos cargos oficiales. "Las agencias de Seguridad han descubierto un intento de piratear los teléfonos móviles de altos cargos del Gobierno", según un comunicado de la oficina del primer ministro, recogido por el diario paquistaní 'Dawn'. De acuerdo con el comunicado, los responsables del ataque se hacían pasar por compañeros de sus víctimas, a los que enviaban un enlace para entrar en sus terminales. "Estos elementos, bajo el engaño, efectuaron un malévolo esfuerzo al mandar estos enlaces a través de WhatsApp", añade la Oficina del Primer Ministro, que ya ha alertado de lo ocurrido a otros responsables. Las autoridades no han detallado el nombre de los afectados y han indicado que, de momento, no hay constancia de robo de datos. El pirateo informático a políticos es ahora mismo una cuestión extremadamente sensible en el país tras la detención, la semana pasada, del número dos del partido de la oposición Shah Mahmud Qureshi, vicepresidente del gran partido de la oposición paquistaní, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI). Fuentes próximas a la detención han indicado a la cadena GEO TV que Qureshí será interrogado en torno al llamado "Caso cifrado", un presunto documento clasificado, recogido a principios de este mes por 'The Intercept', que recoge un mensaje del Departamento de Estado de EEUU, con fecha de marzo del año pasado, en el que Washington recomienda el cese de Jan, entonces primer ministro, por su postura neutral sobre la guerra de Ucrania. Un mes después, Jan fue expulsado del poder en una moción de censura. El ya ex primer ministro denunció en ese momento una conspiración entre Estados Unidos, la oposición y el influyente Ejército del país para sacarle del cargo.