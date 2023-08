El director del Museo Británico, Hartwig Fischer, ha presentado este viernes su dimisión tras reconocer negligencias durante la investigación del paradero de patrimonio robado a la institución, unas pesquisas que no han alcanzado el resultado deseado, en palabras del dimitido. Fischer se comprometió a encontrar una serie de artículos robados del museo en 2021 que comenzaron a aparecer en portales de venta por Internet. Entre estos artículos había numerosas joyas de oro, piedras semipreciosas y vidrios que datan del siglo XV a.C. al siglo XIX d.C. y el museo solo se enteró de su desaparición hace unos meses. La investigación pareció quedar finiquitada hace dos semanas con el anuncio de que el responsable del robo se trataba de un empleado del museo, despedido a principios de mes tras la desaparición de estos objetos. La familia del despedido ha defendido su inocencia. La investigación parecía haber sido zanjada de forma satisfactoria hasta que el marchante de arte neerlandés Ittai Gradel denunció a principios de esta semana que no todos los artículos del museo habían sido recuperadOs, como anunció su director en un primer momento. De hecho, Fischer llegó a acusar al marchante de "tener muchos de estos artículos en su posesión", unas declaraciones de las que se ha retractado en su anuncio de dimisión. En respuesta a la cadena británica BBC, Gradel ha agradecido el gesto. "Es lo correcto. Creo que tendría que haberse disculpado antes pero acepto sus disculpas", ha indicado el marchante, quien sí ha confirmado que se hizo con varios de los artículos pero solo para entregar información sobre los vendedores a la Policía. "Es evidente que el Museo Británico no respondió tan exhaustivamente como debería a las advertencias de 2021 y al problema que ahora ha emergido en su plenitud", ha manifestado en su comunicado de renuncia. El consejo de administración del museo ha aceptado la dimisión de Fischer, quien ha actuado de forma "honorable". "Nadie ha dudado nunca de la integridad DE Hartwig, su dedicación a su trabajo o su amor por el museo", ha asegurado en un comunicado adicional el presidente del consejo y ex ministro de Economía y Hacienda británico George Osborne. Fischer, que ocupa el cargo desde 2016, anunció en julio que dejaría el cargo el próximo año.