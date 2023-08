Diez creaciones de España, Chile, Argentina, Bolivia, Israel y Suiza componen el Festival de teatro FITLO, que se celebrará a partir del 31 de agosto hasta el 7 de septiembre, en lugares como la Biblioteca de La Rioja, el polígono de 'El Cortijo', la sala Gonzalo de Berceo, la Sala Negra o el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Precisamente, esta mañana el director general de Cultura, Roberto Iturriaga; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández; y el director del festival, Jorge Tesone, han presentado la programación de este certamen. Logroño volverá a acoger este festival donde el público "podrá disfrutar del teatro y de la danza a través de unas propuestas emergentes y contemporáneas" con una programación arriesgada donde "compañías de España, Chile, Argentina, Bolivia, Israel y Suiza no dejarán indiferente a nadie con obras que llegarán a distintos espacios de la capital riojana, muchos de ellos no convencionales, como el Polígono de El Cortijo o el Parque de la Ribera", ha destacado Iturriaga. El lema escogido este año por el festival 'Vamos más allá de la ficción' confirma la apuesta segura de FITLO, como ha señalado Tesone, de confirmar "el teatro como una herramienta transversal y cuyas obras superan el límite de lo comercial para convertirse en posibles transformadores sociales y donde los espectadores vivan experiencias". Este festival ha realizado un importante proceso de selección entre las 1.434 propuestas que ha recibido, donde ha primado la selección de formatos que sean capaces de atraer al público joven. Un atractivo cultural para la capital riojana "que presenta un enfoque social, crítico, con libertad en sus formatos, generando espacios de encuentro, más allá del puro entretenimiento, entre los espectadores y las propias compañías, y promociona la ciudad con actuaciones de este calado", ha destacado la concejala de Cultura, Rosa Fernández. PROGRAMACIÓN Esta apuesta, impulsada por la Asociación Cultural 'La Carcoma Durmiente' y 'Chamán Artes Escénicas', incorpora nuevos espacios y trae a La Rioja obras con reconocimientos nacionales e internacionales como 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' de Alessandra García, Max al mejor espectáculo revelación 2022 y premio Ojo Crítico en 2023, que de la que se podrá disfrutar el 8 de septiembre, a las 20,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo. La apuesta riojana de esta edición es la compañía El Patio Teatro cuya pieza 'Entrañas' inaugurará el festival el próximo 31 de agosto en Nave 31 y, el 3 de septiembre, se podrá disfrutar del primer documental biográfico de la riojana Ángela Palacios, 'De eso no hablábamos' con una reflexión audiovisual sobre la relación entre una madre y su hija, después del fallecimiento de la primera. La innovación teatral llegará a FITLO con la obra 'Se respira en el jardín como en un bosque', de la que se podrá disfrutar del 1 al 8 de septiembre, de 17,00 a 20,00 horas, en la Biblioteca de La Rioja, "con un formato muy diferente donde, cada veinte minutos, un espectador podrá disfrutar del montaje sonoro de la reconocida compañía El Conde de Torrefiel que, por primera vez, llega a La Rioja". Se suman a la programación 'Reminiscencia' de la compañía chilena Malicho Vaca Valenzuela; 'Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto también', una coproducción de Argentina y España a cargo de Chamán Producciones y dirigida por Brai Kobla; y, el 6 de septiembre, la coreógrafa argentina Josefina Gorostiza con 'Las Cantatas eufóricas' donde lo sacro y lo pagano convivirán para que el público baile a Bach con la euforia del siglo XXI en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño y con entrada gratuita. La videodanza llegará a FITLO en dos formatos: en el Parque de La Ribera con 'Within' de la compañía Doos Colectivo, en la que el público podrá vivir una experiencia inmersiva de realidad virtual; y el 5 de septiembre, en la sala Gonzalo de Berceo, donde se proyectarán cuatro obras de videodanza seleccionadas por el Festival FIVER. Como ya ocurriera en otras ediciones, FITLO se completa con citas paralelas como un vermú junto a la Revista Fábula de la mano de Greta García con una performance personal y la presentación del libro 'Solo quería bailar', en un encuentro con la autora y su literatura. El festival, cuyas entradas se pueden adquirir en la página web www.fitlo.es/programacion se cerrará el 7 de septiembre en Sala Negra y en un frontón abandonado del Polígono de El Cortijo con 'Segunda Princesa' de Alejandro Schiappacasse y 'Dos vidas' de Klara Theaterproduktionen, respectivamente. Unas propuestas escénicas de Argentina, Bolivia y Suiza que invitarán a revivir situaciones sociales en relatos duros y alentarán al público a remover sus propias conciencias.