Carlo Ancelotti: "Esta plantilla está demostrando que es completa"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la dificultad que planteó el RC Celta este viernes y dio valor al triunfo de su equipo, el cual está demostrando ser "una plantilla completa", sin necesitar refuerzos a pesar de una posible lesión de Vinícius que confía no será "serio". "Bellingham bien, sigue marcando, sigue aportando al equipo. Vinícius ha tenido una molestia en la primera parte y vamos a ver lo que tiene en las próximas horas", dijo en rueda de prensa después del 0-1 en Balaídos de nuevo con gol del inglés. El técnico italiano confesó el ex del Dortmund tiene cualidades aún mayores que el gol. "Los goles no es su calidad más importante, pero lo está haciendo bien porque se mueve bien, es inteligente y llega en el momento justo", apuntó. "El ataque está cubierto. Hemos marcado seis goles, sin Karim, sin Vinícius. Esta plantilla está demostrando que es una plantilla completa", añadió, descartando fichajes. Sobre el brasileño, lesionado en los primeros compases, quitó alarma. "Yo creo que estos tipos de lesiones, él quería continuar, no ha sido serio. Lo ha intentado, le molestaba un poco. No va a jugar contra el Getafe pero con el parón va a recuperar", dijo. "Había empezado muy bien el partido, parecía incontrolable, una pena. Sin él nos ha costado un poco mas. El celta a nivel defensivo ha jugado bien. Hemos tenido dificultad porque han jugado muy bien atrás", añadió, viendo claro el gol anulado al Celta por un agarrón a Kepa. Por otro lado, Ancelotti confesó cierto enfado porque Modric no tiró el penalti que falló Rodrygo en la segunda parte. "No hay libertad. No sé qué ha pasado, yo le he dicho a Valverde que tenía que tirar Modric, pero no sé qué ha pasado entre ellos. El que tenía que tirar no estaba, que era Vinícius, y ellos han elegido que Rodrygo. No he tenido el tiempo para decirles que tenía que ser Modric", afirmó. "Kepa ha jugado bien, portería a cero es una buena señal del equipo. No ha sido la victoria de la calidad sino del compromiso. Hemos tenido muchas cosas negativas, la lesión de Vinícius, el penalti fallado, pero lo hemos intentado hasta el final. Merecía jugar, la portería está bien cubierta, el próximo partido vamos a ver", añadió sobre el debut del internacional español.