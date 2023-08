Bertín Osborne se sincera en su último concierto mientras Gabriela Guillén... ¿le dedica una demoledora indirecta?

Sin palabras nos quedamos cuando, el pasado 12 de julio, nos enteramos de que Bertín Osborne iba a convertirse en padre por sexta vez al lado de su 'amiga especial', Gabriela Guillén. Una noticia bomba tan solo 4 meses después de salir a la luz la relación que mantendrían desde hace casi un año, y desde la que no ha dejado de surgir informaciones que han puesto al artista en el ojo del huracán mediático. En primer lugar, el cantante aseguraba que no era un "hijo deseado" -al principio lo tachó de "accidente" aunque posteriormente se disculpó por sus desafortunadas palabras- y, revelando que estaba "distanciado" de la fisioterapeuta desde hacía "un tiempo" dejaba claro que se haría cargo del bebé, afirmando que ni a él ni a su madre les faltaría de nada. Poco después, Chabeli Navarro irrumpía en escena revelando que hace dos años se quedó embarazada de Bertín y éste la "convenció" para que abortara. Un testimonio que no dejaba en buen lugar al presentador y tras el que ha continuado contando sus vivencias con él durante los meses que duró su relación en diferentes programas de televisión. Alejado de los focos y recluido en su finca de Sevilla, Bertín tan solo ha roto su silencio en dos ocasiones en el último mes y medio: la primera, para pedir que cesase la persecución mediática a Gabriela para que pudiese vivir su embarazo -para ella será su primer hijo- con tranquilidad; y la segunda, a través de sus abogados, para anunciar medidas legales contra Chabeli por derecho al honor y a la intimidad. Haciendo oídos sordos a la polémica en la que está inmerso, el cantante continúa con su gira de conciertos por España y este jueves ha ofrecido un concierto en Gran Canaria en el que se le ha visto feliz y relajado a pesar de los problemas técnicos que le pusieron en algunos aprietos. Una actuación muy especial en la que Bertín se ha sincerado con su público recordando los consejos que le dio su madre en el inicio de su carrera: "Si lo intentas lo conseguirás, en la vida con pasión todo se consigue, por eso siempre que la canto, me acuerdo de ella". También ha tenido unas palabras para Rocío Dúrcal, asegurando que "desde que mi querida Marieta se fuera ,el único español que va a cantar rancheras soy yo". Y haciendo alarde de su fama de galan ha revelado, antes de cantar su tema 'Yo debí enamorarme de tu madre', que a él le ha pasado "alguna vez". Más cómodo que en sus últimas apariciones -en su reciente concierto en Alfaro llegó escoltado por varios agentes de policía para esquivar las preguntas de la prensa, y en Elche aseguró que había dado con muchos "inútiles" en televisión, en la música y en el vino- Bertín ha bromeado con su público y no ha dudado en sacar una copa de vino al llegar el momento de cantar 'Borracho', emulando la voz de una persona ebria para entonar su famosa canción. Un concierto que nos devuelve al mejor Bertín, que se mostró sonriente y cercano con sus fans tras la actuación, aunque evitó hacer ninguna declaración ante las cámaras, dejando en el aire cómo se encuentra y qué relación mantiene en la actualidad con Gabriela. Coincidiendo con su reaparición, la madre del que será su sexto hijo ha compartido una reflexión en redes sociales que está dando mucho que hablar: "Las acciones hablan más que las palabras. La próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas mira lo que hace, no lo que dice". Un mensaje que podría ser una demoledora indirecta a Bertín y con el que dejaría entrever que, como se ha rumoreado, el artista no se está preocupando por ella ni por su embarazo, que está viviendo en la más absoluta soledad.