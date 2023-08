VÍDEO: Bolaños anuncia que el Gobierno actuará si no se producen los acontecimientos que esperan contra Rubiales

El ministro de la Presidencia en funciones, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha adelantado este jueves que el Gobierno espera acontecimientos en el caso del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras su beso a la jugadora Jenni Hermoso, y que, en el caso de que no se produzcan, el Ejecutivo de Pedro Sánchez actuará. En una atención a periodistas con motivo de su viaje a París para participar en los actos de homenaje a 'La Nueve', el ministro Bolaños se ha pronunciado de esta manera ante la Asamblea extraordinaria convocada por la RFEF para tratar este caso de Rubiales. "Desde luego que esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos y no se producen, el Gobierno va a actuar", ha proclamado Bolaños, que se ha remitido a las declaraciones del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en las que sugería directamente la dimisión de Rubiales. En este contexto, ha recalcado que el Gobierno espera que se produzcan estos acontecimientos, que no ha especificado cuáles serían, pero que de no darse, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomará cartas en el asunto. Asimismo, ha aprovechado esta cuestión para destacar el "cambio" de la sociedad española de los últimos años: "A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas, que se bese a una mujer sin su consentimiento". Por ello, ha reivindicado el "orgullo" de la sociedad española que "no tolera comportamientos machistas y que se avergüenza cuando se producen los comportamientos que se vieron aquel día". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/793860/1/bolanos-gobierno-actuara-si-no-producen-acontecimientos-esperan-contra-rubiales TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06