Tumblr planea incluir un algoritmo de código abierto personalizado y mejoras impulsadas por IA a nivel interno

Tumblr planea implementar novedades relacionadas con el uso de un algoritmo de código abierto que permita personalizar la experiencia de la red social, y con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) enfocada a los desarrolladores internos. El director ejecutivo de Automattic, Matt Mullenweg, ha trasladado algunos de los planes futuros para la red social de 'microblogging', la cual pretende atraer a usuarios más jóvenes introduciendo novedades que, además, les impulsen a utilizar otros productos de la compañía, como WordPress o WooCommerce. Así se ha manifestado Mullenweg a través de declaraciones en el podcast 'Como ser director ejecutivo' de Evening Standar, recogidas por TechCrunch, en las que señala que las novedades para Tumblr incluyen, entre otras cosas, implementar código abierto en el algoritmo e introducir IA de forma interna. Tal y como ha mencionado, uno de los cambios que ya se está implementando es el uso de código abierto en algunos sectores de Tumblr. En este sentido, ha adelantado que pretende continuar avanzando en este ámbito y, para ello, uno de los puntos que ha tratado es el de permitir que los usuarios puedan escoger su propio algoritmo para controlar más aún su experiencia en la red social. Es decir, los usuarios podrán configurar cuestiones como qué publicaciones prefieren que aparezcan en su 'feed' principal, en qué orden y a cuáles se les dará prioridad. No obstante, Mullenweg ha detallado que habrá un algoritmo principal que se muestre de forma predeterminada pero que, después, cada usuario puede cambiar a "su propio modo" si lo desea. Igualmente, el CEO de Automattic también ha expuesto su previsión sobre el uso de la IA dentro de Tumblr. Al contrario que en otras redes sociales, el ejecutivo ha desarrollado que no pretende implementarla para funciones enfocadas a los usuarios, si no para los desarrolladores de la red social. "Creo que puede hacer que nuestros desarrolladores sean mucho más productivos", ha matizado Mullenweg al respecto, haciendo referencia a utilizar la IA para verificar o probar código de programación. "Eso nos permitirá hacer mucho más con los mismos o menos desarrolladores, lo cual es realmente emocionante. Así que tal vez nuestro ritmo de desarrollo pueda aumentar", ha dicho. Con todas estas medidas, el también creador de WordPress ha manifestado su intención de conseguir atraer usuarios más jóvenes a la plataforma que, además, puedan expandirse posteriormente a otros servicios de Automattic. "Estoy entusiasmado con esa rampa de acceso, así como con la posibilidad de incorporar un grupo demográfico más joven y gente joven a WordPress", ha detallado. Esto se debe a que, según ha explicado, aunque los usuarios comiencen utilizando una cuenta en Tumblr, posteriormente buscan otros servicios como una tienda de comercio electrónico para hacer prosperar su negocio o un sitio más personalizable para compartir su contenido, como puede ser WordPress.